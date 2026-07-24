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Viernes, 24 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Soy ingeniero civil y les digo que esos precios son una locura": revelan cuánto cuesta arreglar una pared afectada por los terremotos en Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Estructura arreglada tras dañarse por los potentes terremotos en Venezuela - Fotos: Instagram
Estructura arreglada tras dañarse por los potentes terremotos en Venezuela - Fotos: Instagram
Dicho audiovisual fue bastante comentado en la red social Instagram.

Recientemente, en redes sociales trascendió un video en el que unas personas revelan cuánto cuesta aproximadamente arreglar una pared afectada por los terremotos en Venezuela.

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En el clip, las personas que realizaron el trabajo dijeron que pegaron unos 80 bloques y usaron tres sacos de cemento para rehacer la pared.

Asimismo, el propietario de la vivienda expresó que entre materiales y la mano de obra gastó 542 dólares.

Dicho audiovisual fue bastante comentado por múltiples personas. "Soy ingeniero civil y les digo que esos precios son una locura", mencionó una usuaria de la red social Instagram.

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"Todos hablando de la pared reconstruida y yo preguntando por las bases de la estructura, cómo estarán, y sé que es dificilísimo en este país tener una vivienda, pero a futuro no habrá problemas. No hagan como el gobierno, pañitos de agua tibia", añadió otra usuaria, en la misma plataforma digital.

Hasta ahora, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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