Una menor resultó herida tras recibir un disparo cuando estaba en su colegio en Bogotá: "Mi hija cayó al piso y dijo: 'No siento mis piernas'"

Una adolescente de aproximadamente 17 años recibió un disparo este 15 de julio con un arma de fuego cuando estaba en su colegio, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

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La madre de la víctima indicó que uno de los compañeros de su hija sería el responsable del hecho. Según la mujer, el joven se acercó y le dijo a su hija: "Le voy a pegar un tiro". La menor, entre bromas, le respondió: "Bueno", y el compañero sacó un arma de fuego y, según lo que indica la madre, le disparó en las piernas.

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"Mi hija cayó al piso y dijo: 'No siento mis piernas'. No sé qué tipo de seguridad tienen en los colegios, ¿por qué dejan entrar a un niño con un revólver?", dijo la madre de la menor.

Además, la madre de la menor afirmó que el compañero de su hija indicó que el arma le pertenece a él y que "el proyectil entró por la pierna, es decir, la atravesó".

¿Qué dicen las autoridades acerca de esto?

"Tan pronto se reportó el hecho, se activó la ruta de atención con la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. La estudiante fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde recibe atención médica y, según los últimos reportes, se encuentra fuera de peligro", señaló la Secretaría de Educación del Distrito a través de un comunicado ese mismo día.

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Asimismo, la entidad afirmó que le está brindando acompañamiento a los dos estudiantes y a sus familias luego de este lamentable hecho.

Finalmente, la Secretaría de Educación rechazó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes.

"La Secretaría de Educación del Distrito rechaza este tipo de hechos y reitera su compromiso con la protección de las niñas, los niños y los adolescentes. Asimismo, hace un llamado urgente a la sociedad y a las familias para fortalecer el cuidado de los entornos escolares como espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia", afirmó.