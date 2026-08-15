El régimen de Venezuela ha anunciado recientemente la liberación de 131 presos políticos bajo medidas alternativas a la privación de libertad, un hecho que ha causado gran expectativa e incertidumbre tanto en organizaciones de derechos humanos como en la oposición política.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, conocida por su seguimiento exhaustivo de estos casos, ha confirmado, hasta el momento, solo 72 excarcelaciones. Alfredo Romero, director de Foro Penal, ha reportado: “Hasta ahora, hemos verificado la excarcelación de 72 presos políticos, 55 hombres y 17 mujeres".

Este proceso de liberación coincide con el inicio de las conversaciones entre el régimen y la Asamblea Nacional electa en 2015, tuteladas por Estados Unidos.

Durante estos días de liberaciones, familiares de los reclusos, que han acampado en las cercanías de la prisión Rodeo 1, vivieron momentos cargados de emoción.

Paralelamente, tres diputados realizaron un recorrido por sectores afectados por un reciente terremoto en La Guaira, el cual había dejado al descubierto deficiencias en la respuesta del régimen ante desastres naturales.

a atención a los afectados por este desastre fue incluida en las discusiones recientes con el régimen, pese a que algunos sectores consideran que una reacción gubernamental frente a catástrofes naturales no debería depender de negociaciones políticas.

El régimen de Delcy Rodríguez ha mencionado una supuesta transformación del sistema judicial, algo que algunos interpretan como un intento de enmendar años de manejos judiciales sesgados.

El diputado Juan Matheus, integrante de la Delegación Negociadora de la Asamblea Nacional de 2015, destacó la importancia del acuerdo sobre la transformación del sistema de justicia venezolano:

"Por primera vez en tantos años que llevamos perdiendo la democracia y luchando por ella [...] hay resultados concretos y estamos en este momento ante una posibilidad formidable de reformar el sistema de justicia".

Matheus señaló que el Tribunal Supremo de Justicia "fue el que aniquiló la victoria electoral del pueblo de Venezuela el 28 de junio".