Rescatan a hombre que estuvo cinco días a la deriva en aguas de Venezuela luego de que su embarcación se hundiera: tres tripulantes se encuentran desaparecidos

Un hombre estuvo durante cinco días a la deriva en aguas de Venezuela, luego de que zarpó junto a otros tres tripulantes en una embarcación desde Pampatar (Nueva Esparta), según han revelado algunos testigos del hecho.

La persona de 30 años, identificada como Isaac Ordaz, fue vista por los miembros de un yate que transitaba cerca de las costas de Higuerote, estado Miranda, que procedieron a rescatarlo tras cinco días luego de que su embarcación naufragara y se partiera por la mitad.

No obstante, en otros reportes también se ha identificado a la persona como Isael José Ortiz.

Los tripulantes del yate civil encontraron a Ordaz el pasado 1 de agosto sostenido de una parte de la embarcación que quedó sobre el agua.

Según se conoció, el hombre fue hallado a unas 60 millas náuticas de Higuerote y posteriormente fue trasladado al Puerto de Carenero y al Hospital General de Higuerote tras sufrir una deshidratación severa e insolación extrema por los cinco días que se mantuvo a la deriva.

Ordaz es oriundo de la península de Macanao (Nueva Esparta) e iba a bordo de la lancha llamada ‘PESCAPARIA’ y la cual se partió en varias partes.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de los otros tres tripulantes que se encuentran desaparecidos desde el naufragio, quienes se presume habrían fallecido luego del accidente.

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Los tripulantes del yate han hecho circular videos en redes sociales del momento en el que se encontraron con el joven mientras se encontraba a la deriva.

En uno de los videos se escucha decir muy conmovido al pescador: "De Margarita, yo vengo de Margarita... Éramos cuatro, se ahogaron tres".