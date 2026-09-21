"Es un cáncer que debemos combatir": canciller Bula exige pragmatismo contra el crimen transnacional en la CELAC

En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), desarrollada de manera paralela a las sesiones del periodo ordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller colombiano Omar Bula Escobar posicionó la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional como el pilar fundamental de la política exterior del país.

Durante su intervención ante los cancilleres y delegados de la región, el jefe de la diplomacia colombiana exhortó a los Estados miembros a consolidar un frente común de seguridad, argumentando que las amenazas asociadas al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y el crimen organizado afectan por igual la estabilidad institucional del continente.

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“Es un cáncer, una sombra oscura sobre la región que debemos combatir. Los gobiernos de los países de la región, sin importar su ideología, deben priorizar la seguridad”, aseveró el canciller Omar Bula durante su pronunciamiento en la cumbre multilateral.

Bula hizo un llamado a desligar la cooperación en materia de inteligencia y control territorial de las afinidades políticas de los gobiernos de turno, enfatizando que la delincuencia transnacional aprovecha las fisuras diplomáticas para expandir sus operaciones.

La Cancillería busca consolidar alianzas bilaterales y multilaterales orientadas al intercambio de información estratégica, el desmantelamiento de redes de lavado de activos y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

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La delegación colombiana continuará participando en los encuentros bilaterales en la sede de la ONU para formalizar acuerdos de cooperación policial y judicial con socios continentales y extrarregionales.