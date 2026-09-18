Alejandro Sanz se sincera con Shakira y revela cómo la ve tras llegada de la artista a Madrid en donde tendrá serie de conciertos

El cantante español Alejandro Sanz le escribió un sentido mensaje a Shakira en el marco del inicio de la primera residencia de la artista colombiana en Madrid. En el escrito, el europeo reveló que para él la sudamericana es como una hermana.

“Mi niña Shakira felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días”, publicó el Sanz en su perfil oficial de X.

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Sanz además le recomendó a la colombiana disfrutar del cariño de sus miles de aficionados en España y Europa.

“Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma”, fueron las palabras finales en el mensaje que Sanz le dedicó a la talentosa barranquillera.

Shakira dio comienzo el viernes a una maratónica serie de doce conciertos en Madrid. La cantante de 49 años, intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" y "Waka Waka (This Time For Africa)", actuará en un estadio temporal con capacidad para 50.000 personas, el "Estadio Shakira", erigido al sur de la capital española, hasta el 11 de octubre, según la promotora Live Nation.

Sin otras fechas anunciadas para su gira europea, las autoridades madrileñas esperan un importante beneficio económico gracias a su gran regreso, tras haber recibido en mayo y junio a la también superestrella hispana Bad Bunny para una serie de diez conciertos.

Shakira no ha actuado en España desde 2018, varios años antes de que se hiciera pública su separación del futbolista español Gerard Piqué en 2022.

En febrero de 2025, inició una gira mundial para promocionar "Las Mujeres Ya No Lloran", un álbum inspirado en su ruptura con el exdefensa del Barcelona, ​​que le valió su cuarto premio Grammy.

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A lo largo de su exitosa carrera, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y actuó tanto en la ceremonia de apertura como en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.