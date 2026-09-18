NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Shakira

Alejandro Sanz se sincera con Shakira y revela cómo la ve tras llegada de la artista a Madrid en donde tendrá serie de conciertos

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Sanz le recomendó a la colombiana disfrutar del cariño de sus miles de aficionados en España y Europa.

El cantante español Alejandro Sanz le escribió un sentido mensaje a Shakira en el marco del inicio de la primera residencia de la artista colombiana en Madrid. En el escrito, el europeo reveló que para él la sudamericana es como una hermana.

“Mi niña Shakira felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días”, publicó el Sanz en su perfil oficial de X.

o

Sanz además le recomendó a la colombiana disfrutar del cariño de sus miles de aficionados en España y Europa.

“Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma”, fueron las palabras finales en el mensaje que Sanz le dedicó a la talentosa barranquillera.

Shakira dio comienzo el viernes a una maratónica serie de doce conciertos en Madrid. La cantante de 49 años, intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" y "Waka Waka (This Time For Africa)", actuará en un estadio temporal con capacidad para 50.000 personas, el "Estadio Shakira", erigido al sur de la capital española, hasta el 11 de octubre, según la promotora Live Nation.

Sin otras fechas anunciadas para su gira europea, las autoridades madrileñas esperan un importante beneficio económico gracias a su gran regreso, tras haber recibido en mayo y junio a la también superestrella hispana Bad Bunny para una serie de diez conciertos.

Shakira no ha actuado en España desde 2018, varios años antes de que se hiciera pública su separación del futbolista español Gerard Piqué en 2022.

En febrero de 2025, inició una gira mundial para promocionar "Las Mujeres Ya No Lloran", un álbum inspirado en su ruptura con el exdefensa del Barcelona, ​​que le valió su cuarto premio Grammy.

o

A lo largo de su exitosa carrera, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y actuó tanto en la ceremonia de apertura como en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Temas relacionados:

Shakira

Alejandro Sanz

Madrid

Canción de Shakira

Cantante colombiana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Entretenimiento

Ver más
Karol G | Foto: EFE
Karol G

El video de Karol G “farmeando aura” al saber que tiene una de sus canciones de número 1 en el Top Global de Spotify

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella pidió gestionar nacionalidad para Zion Hwang: esta fue la reacion del creador de contenido

Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton

Aeropuerto de Nashville en Estados Unidos será rebautizado en homenaje a Dolly Parton

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Foro Penal

Según Foro Penal, en Venezuela hay 328 presos políticos al cierre de agosto

energia - Foto Canva
Energía

Menos agua, más consumo: el reto energético que trae El Fenómeno de El Niño

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Estados Unidos

Trump anuncia aranceles del 50% a vehículos y acero de Canadá a partir de enero de 2027

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

De la Espriella lanza dura advertencia al ELN y grupos criminales: "O se entregan o los doy de baja"

Protesta en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá - Foto EFE
Universidades Públicas

"¿Cómo entra gente a la universidad que no siendo estudiantes sí pertenecen a grupos criminales?": Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

GTA VI (AFP)
GTAVI

Escándalo mundial: el videojuego más esperado de los últimos años fue golpeado por supuestas filtraciones y hackers lanzan amenaza

Régimen de Venezuela | Foto EFE
TSJ

"Hay que desmontar el aparato represor al servicio de una causa política": Jorge Millán sobre el TSJ en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023