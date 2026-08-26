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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Venezuela

Venezuela se la juega toda por una semifinal histórica frente a Brasil tras remontada en mundial de voleibol

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Voleibol | Foto referencia: Canva
Voleibol | Foto referencia: Canva
La selección venezolana llega luego de remontar dos sets ante Bulgaria y ahora se prepara para su mayor desafío en el torneo.

Venezuela querrá hacer historia este jueves en el Mundial masculino Sub-17 de voleibol al momento de salir a la cancha y jugarse ante Brasil un lugar en las semifinales del torneo que se juega en Doha, Qatar. El partido está programado para las 7:00 a. m., hora venezolana.

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La selección que es dirigida por Marín Pérez aterriza al encuentro luego de protagonizar una remontada que le sirvió para eliminar a Bulgaria por los octavos de final. El conjunto venezolano perdió los dos primeros sets jugados, sin embrago, logró darle la vuelta al partido y terminó ganando 3-2.

El marcador deja ver la dificultad de la remontada: Venezuela regaló el primer parcial 30-28 y el segundo 25-17. Parecía un hecho la eliminación, pero La Vinotinto reaccionó con sets de 25-19 y 25-18 para lograr llevar el encuentro al quinto set.

En el desempate, los venezolanos sostuvieron la ventaja en los momentos más determinantes y cerraron el partido 15-12. Benjamín García lideró la ofensiva con 20 puntos, seguido por Diego Rondón, con 18, y Ángel Echarre, con 13.

El resultado tiene una dimensión especial porque Venezuela participa por primera vez en un Campeonato Mundial masculino Sub-17. La clasificación a cuartos, de por sí, ya significa un logro histórico para el voleibol venezolano en esta categoría, pero el equipo ahora tiene la chance de hacer que esa actuación mejore aún más.

Ahora bien, para el siguiente obstáculo, se tendrá que ver las caras con Brasil, el cual llega al duelo tras superar con autoridad a India por 3-0. La selección brasileña viene invicta y llega como una de las grandes favoritas del torneo, razón por la cual Venezuela va a tener que repetir la capacidad de reacción que mostró ante Bulgaria.

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El formato de eliminación directa es otro factor que incrementa la presión. No hay margen para corregir un mal inicio en otro partido: el ganador del partido avanzará de forma directa a las semifinales, como así mismo, el perdedor se quedará fuera de la lucha por el título.

Para Venezuela, el desafío de igual forma representa una oportunidad de medir el punto al que puede aspirar una generación que ya logró superar las expectativas en su debut mundialista. La remontada frente a Bulgaria permitió ver que el equipo puede competir inclusive luego de estar contra las cuerdas.

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