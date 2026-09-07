¿Nuevo modus operandi?: Tras "eliminación de alcabalas", graban a policías tomando fotos a placas de vehículos en estacionamientos de centros comerciales en Venezuela

En redes sociales circula un video en el que se observa a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tomando fotografías a las placas de vehículos en estacionamientos de centros comerciales en Venezuela.

Este tipo de grabaciones suele generar una gran alerta y desconfianza entre la población debido al temor de posibles extorsiones o irregularidades.

A su vez, estas conductas suelen denunciarse ante el Ministerio Público (controlado por el régimen) para que se investigue si forman parte de un despliegue oficial de verificación de vehículos solicitados o si se trata de una actuación irregular ajena a los protocolos de seguridad.

El mencionado video se produce días después de que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ordenara la eliminación de las alcabalas policiales (puntos de control) de las ciudades.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

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Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.