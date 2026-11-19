“La inteligencia artificial aceleró estas fallas”: experto sobre los ciberataques ocurridos en Estados Unidos

El programa La Tarde de NTN24 conversó con Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad informática e investigación de delitos digitales de ESET, sobre los frecuentes ciberataques que viene enfrentando Estados Unidos, los cuales, hasta la fecha, han afectado sectores como las comunicaciones, el tráfico aéreo y los financieros, tal como ocurrió recientemente con J.P. Morgan Chase, el banco más grande de esta nación.