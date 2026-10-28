"Está fuera": anuncian la expulsión de un diplomático cubano tras altercado en la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, anunció que Washington va a expulsar al diplomático cubano Richard Tur de la Concepción, luego de un altercado entre representantes de ambos territorios en una sesión de la Asamblea General en Nueva York.

"Está fuera. Va a estar en un avión rumbo a La Habana dentro de las próximas 24 horas”, declaró Waltz durante una entrevista con el presentador Sean Hannity, de Fox News. El funcionario de los Estados Unidos aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya firmó los documentos necesarios para ejecutar la medida.

Tur de la Concepción, primer secretario de la misión permanente de Cuba frente a la ONU, fue señalado por Waltz de empujar y tratar de agredir a J. P. Freire, integrante de la delegación norteamericana, cuando este grababa con su teléfono el enfrentamiento entre el embajador y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

El anuncio aparece en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y el régimen cubano, en vísperas de una votación de la Asamblea General acerca de una resolución que pide poner fin al embargo económico estadounidense contra la isla.

El incidente inició el martes 27 de octubre, cuando Waltz criticó a la dirigencia cubana y la acusó de disfrutar de lujos al tiempo que la población enfrenta dificultades económicas, escasez y problemas de abastecimiento.

Durante su intervención, mostró imágenes que, según afirmó, evidenciaban el estilo de vida de la élite gobernante, entre ellas fotografías del fallecido dictador Fidel Castro con relojes de lujo y del actual régimen cubano.

Las declaraciones provocaron la reacción de Rodríguez Parrilla, quien interrumpió al representante de Estados Unidos y se acercó al área del podio. Waltz le exigió que retrocediera y afirmó que no permitiría que lo intimidara.

Posteriormente, las tensiones siguieron cuando Tur de la Concepción se acercó a Freire mientras este registraba el intercambio. En las imágenes difundidas por Waltz se observa al diplomático cubano apartando el teléfono del funcionario.

Rodríguez Parrilla respondió a las declaraciones de Waltz y acusó al Gobierno norteamericano de difundir mentiras para justificar lo que describió como una política de agresión económica contra Cuba. Igualmente cuestionó el tono y el contenido de la intervención del embajador.

Waltz acusó a la delegación cubana de tratar de intimidar a funcionarios de Estados Unidos y al personal de la ONU, y aseguró que la administración del presidente Donald Trump no tolerará agresiones contra sus representantes.

La expulsión anunciada añade un nuevo episodio al deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana. La medida la comunicó Waltz, quien aseguró que la salida del diplomático se concretaría en un plazo de 24 horas; el anuncio no es por sí solo una confirmación independiente de que el traslado ya se haya ejecutado.