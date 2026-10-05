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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Grandes Ligas

Turno formidable: el sencillo con el que Jackson Chourio metió a los Cerveceros de Milwaukee de lleno en la pelea por la Serie de Campeonato

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Home plate de un campo de béisbol / Jackson Chourio, beisbolista venezolano - Fotos: Pexels / EFE
Home plate de un campo de béisbol / Jackson Chourio, beisbolista venezolano - Fotos: Pexels / EFE
El jardinero venezolano también había sido protagonista en el primer juego de la serie, cuando conectó un jonrón de dos carreras.

El pelotero venezolano Jackson Chourio volvió a responder en el momento decisivo y guio a los Cerveceros de Milwaukee a una dramática victoria.

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Así lo hizo al llevar el marcador a 4 carreras por 3 sobre los Padres de San Diego, en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Con dos outs, bases llenas y Milwaukee abajo 3-2 en el noveno inning, Chourio enfrentó al cerrador Mason Miller.

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El beisbolista criollo conectó un sencillo de dos carreras ante una recta de 101,3 mph.

Tal acción permitió que Christian Yelich y Sal Frelick anotaran para darle la vuelta al marcador y desatar la celebración en el American Family Field.

El jardinero venezolano también había sido protagonista en el primer juego de la serie, cuando conectó un jonrón de dos carreras.

Con ese cuadrangular llegó a cinco 'vuelacercas' en postemporada y estableció un nuevo récord para los Cerveceros.

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Además, con 22 años y 207 días, Chourio se convirtió en el venezolano más joven en conectar un walk-off hit en un juego de playoffs.

Los Cerveceros lideran la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) 2-0 frente a los Padres. El próximo trámite se disputará este martes 6 de octubre en San Diego, California.

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