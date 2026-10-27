Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos concederá visados al político brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, según informó este martes 27 de octubre una fuente diplomática de los Estados Unidos a NTN24.

“El Departamento de Estado expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia y autorizará su ingreso a Estados Unidos”, afirmó la fuente, un alto funcionario del Departamento de Estado.

La noticia se conoce luego de que diversos medios de prensa registraran que Flávio Bolsonaro se dirige a Estados Unidos tras haber perdido las presidenciales contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de una orden judicial que le impedía salir del país.

La administración de Donald Trump no confirmó, no obstante, si el candidato brasileño se dirige a Estados Unidos.

Trump, el lunes, denunció que las elecciones de Brasil habían sido "amañadas". Flávio Bolsonaro dijo ese mismo día que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo".

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Según CNN, que cita una fuente oficial anónima, Flávio Bolsonaro se dirigía a Florida tras abandonar Brasil.

Una fuente policial indicó este martes a varios medios que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

En Brasil, las informaciones sobre su partida causaron estupefacción en su campo. "No tenemos todavía noticias de su paradero", dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

"Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos", añadió.

Al denunciar el lunes que se le había prohibido dejar el país, el candidato negó cualquier intención de partir.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo en un video.

Afirmó además que pretendía ser el jefe de la oposición al gobierno de Lula.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado en el Congreso brasileño, está radicado en Estados Unidos donde ejerce de enlace con la administración de Trump.

Eduardo dijo la semana pasada en un pódcast que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.