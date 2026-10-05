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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Carlos Alcaraz

“Esa falta de consistencia inicial me perjudicó”: Carlos Alcaraz remonta ante Jaume Munar y se clasifica para la final del Abierto de Tokio

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Tenista, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Tenista, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
El número tres del mundo buscará revalidar su corona en el torneo asiático cuando enfrente en la gran final al checo Jirí Lehecka.

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró su tiquete a la gran final del Abierto de Tokio tras completar una trabajada remontada sobre su compatriota Jaume Munar.

El tenista murciano, actual número tres del escalafón mundial y defensor del título en el certamen japonés, requirió de dos horas y media de acción sobre la superficie del Ariake Coliseum para sellar la victoria con parciales de 5-7, 6-3 y 6-1.

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El desarrollo del compromiso comenzó con dificultades para el jugador de El Palmar, quien cedió la primera manga tras cometer desaciertos no forzados y sufrir el quiebre de su servicio en el tramo decisivo del set inicial.

Sin embargo, el cabeza de serie recuperó la precisión en sus ejecuciones durante el segundo parcial, gracias a la potencia de su drive, las combinaciones de dejadas en la red y una clara superioridad física sobre la pista asiática.

“Opté por empezar a coger ritmo, bajar un poco la velocidad de los golpes y esperar tres o cuatro intercambios para atacar con agresividad. Esa falta de consistencia inicial me perjudicó, pero hacer que el rival corriese más fue la clave final para recuperar la confianza”, explicó el deportista durante la comparecencia ante los medios de comunicación.


La contundencia del murciano quedó ratificada en el tercer parcial, donde quebró el saque de Munar de forma consecutiva hasta sentenciar el pase a la definición del torneo. Su rival en el duelo por la corona será el checo Jirí Lehecka, quien superó en la otra llave semifinal al monegasco Valentin Vacherot en dos mangas seguidas.

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Las delegaciones deportivas acreditadas en el exterior destacan el valor del juego limpio y la disciplina atlética como referentes de excelencia para la juventud y la sociedad civil.

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