El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Carlos Azuaje, exprisionero político, mostró imágenes de los buses pagados por el régimen para llenar el tarimazo que hizo Delcy Rodríguez en el estado de Carabobo. Además, un testigo explicó cómo obligaron a venezolanos a participar de la concentración. “Hubo más de mil autobuses, imagínense el dineral que gastaron para movilizar personas que son de la administración pública, a los mismos policías les mandaron a quitarse el uniforme y a presentarse como civiles”, aseguró Josman Toro, activista de derechos humanos en Venezuela.