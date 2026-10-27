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Delcy Rodríguez
Programa: El Informativo

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Azuaje, exprisionero político, mostró imágenes de los buses pagados por el régimen para llenar el tarimazo que hizo Delcy Rodríguez en el estado de Carabobo. Además, un testigo explicó cómo obligaron a venezolanos a participar de la concentración. “Hubo más de mil autobuses, imagínense el dineral que gastaron para movilizar personas que son de la administración pública, a los mismos policías les mandaron a quitarse el uniforme y a presentarse como civiles”, aseguró Josman Toro, activista de derechos humanos en Venezuela.

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