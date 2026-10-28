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Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
España avanza en la investigación del choque de dos trenes de alta velocidad que hasta el momento deja al menos 68 personas muertas y decenas de heridos, el accidente involucró a dos convoyes de alta velocidad, operados por Renfe e Iryo. Las autoridades buscan establecer qué provocó la colisión, mientras los investigadores examinan las comunicaciones del centro de control ferroviario. Como parte de las pesquisas, se tendrá acceso a las grabaciones de audio y a los registros de texto del centro de mando para reconstruir las comunicaciones y las decisiones que precedieron a la colisión.

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