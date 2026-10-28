Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

España avanza en la investigación del choque de dos trenes de alta velocidad que hasta el momento deja al menos 68 personas muertas y decenas de heridos, el accidente involucró a dos convoyes de alta velocidad, operados por Renfe e Iryo. Las autoridades buscan establecer qué provocó la colisión, mientras los investigadores examinan las comunicaciones del centro de control ferroviario. Como parte de las pesquisas, se tendrá acceso a las grabaciones de audio y a los registros de texto del centro de mando para reconstruir las comunicaciones y las decisiones que precedieron a la colisión.