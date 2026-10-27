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Martes, 27 de octubre de 2026
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Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Sergio García Hernández
Sobre la fecha en la que se concretaría la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, con la convocatoria de unas elecciones, el congresista aseguró en NTN24 que falta “muy poco tiempo”.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó en entrevista con NTN24 que la vida del secretario de Estado Marco Rubio corrió peligro por cuenta de un siniestro plan promovido por el régimen venezolano que no llegó a concretarse.

Díaz-Balart aseveró que el régimen venezolano tuvo la intención de asesinar al ahora jefe de la diplomacia norteamericana.

“El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio. Él tuvo que poner guardias para su familia, sus hijos, por el peligro por la orden de asesinato”, aseveró el legislador.

El congresista, en ese sentido, aseguró que a “Marco Rubio nadie debe decirle quien es quien en el régimen”. “Al secretario de Estado y este presidente (Donald Trump) no hemos tenido que convencerlos nunca”, aseguró dando cuenta de su plena confianza en que la actual administración en Estados Unidos logrará culminar la transición en Venezuela.

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“Siempre hay que estar vigilando quienes son los que están haciendo esfuerzos para tratar de confundir y destruir el proceso y eso siempre va a existir”, precisó.

Sobre la fecha en la que se concretaría la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, con la convocatoria de unas elecciones, el congresista aseguró que falta “muy poco tiempo”.

“Estamos a poco tiempo de elecciones presidenciales. No va a ser mañana, pero una transición va a ser en muy poco tiempo”, sostuvo. “Ese es el plan que puso el secretario de Estado en la mesa, lo dijo los primeros días después de la captura de Nicolás Maduro”.

Consideró que es importante que las elecciones en Venezuela se den el tiempo que le resta a Donald Trump en la Casa Blanca.

“Es importante que ocurra bajo la presidencia de Donald Trump. Esto tiene que ocurrir durante los dos años que le quedan al presidente Donald Trump, va a ocurrir en ese tiempo”, sostuvo.

Aseguró que entiende el deseo de los venezolanos para que haya elecciones libres y justas pronto, pero insistió en que los procesos de transición no pueden darse de un día para otro.

“Sé que las personas quieren que esto ocurra de un día a otro, pero la transición después de más de un cuarto siglo de dictadura corrupta en Venezuela requiere un proceso”, consideró.

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Díaz-Balart habló en NTN24 luego de la llegada, el pasado domingo, de María Corina Machado a Venezuela que les devolvió a muchos venezolanos la esperanza de que la transición se concrete pronto.

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