Nuevo accidente ferroviario en España reabre debate sobre seguridad e inversión en infraestructura

Tras el impactante accidente ferroviario, tras el choque de trenes en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, que ha cobrado la vida de decenas de personas y ha dejado varios heridos, nuevamente se ha puesto el foco sobre la seguridad de las vías, debido a las incidencias técnicas. Este lamentable hecho ha derivado en cuestionamientos desde diferentes sectores políticos al gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, por la falta de inversión continua en el mantenimiento preventivo de la infraestructura ferroviaria.