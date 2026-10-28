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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Familiares de presos políticos
Programa: La Tarde

Así fue el emotivo encuentro entre María Corina Machado y familiares de presos políticos tras llegada a Venezuela

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Bárbara Bracho, madre del preso político Alberto José Bracho, se refirió en NTN24 al encuentro con la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, tras llegar hace días al país. “Nos atendió con palabras muy contundentes, con palabras de que todos van a ser libres, que todos merecen libertad y que esto no vuelva a pasar”, dijo Bracho sobre la reunión que Machado sostuvo con familiares de presos políticos.

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