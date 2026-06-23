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Martes, 23 de junio de 2026
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Sanciones a Cuba

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones para cinco empresas cubanas y para la esposa del hijo de Raúl Castro

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio y Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro | Foto: AFP
Marco Rubio y Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro | Foto: AFP
El pasado 5 de junio el Departamento de Estado anunció sanciones contra el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro.

Este martes el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas que le generan ingreso al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Por medio de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio informó que cinco entidades cubanas fueron sancionadas siguiendo la orden ejecutiva de la administración Trump.

Las empresas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, así como dos firmas estatales del ramo de minería: Geominera y Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país.

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"Hoy designo a cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen cubano, entre ellas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), previamente designado, y a un miembro lejano de la familia Castro, de conformidad con la orden ejecutiva (O.E.) 14404 del presidente Trump de 1 de mayo de 2026, 'Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos'", asegura el escrito.

Esto porque el gobierno norteamericano considera que GAESA sigue operando "como el organismo financiero detrás del aparato de seguridad represivo del régimen cubano".

Por lo que "dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a GAESA y asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las licitaciones del régimen en toda la isla".

El Departamento también señaló que también sancionó a dos entidaes que "que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera".

El último de los cinco sancionados por parte de Estados Unidos es Annalie Lilliam Rueda Cardero, la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, quien también fue sancionado siguiendo la orden ejecutiva de la administración Trump.

"Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades malignas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio", finalizó el Departamento de Estado de la unión americana.

Esta nueva lista de sanciones implica que todas esas empresas y personas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares norteamericanos, así como tampoco que puedan acceder al sistema financiero en este país.

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Hace un mes, Estados Unidos sancionó al conglomerado empresarial dirigido por las Fuerzas Armadas del régimen (GAESA) por ganar ingresos "no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta".

Desde principios de año, la presión de Washington sobre la isla, que vive su peor crisis económica en décadas, ha ido creciendo.

Estados Unidos aplica un bloqueo petrolero contra Cuba que ha exacerbado los problemas energéticos de la isla.

Además, ha aumentado en las últimas semanas la lista de empresas y personalidades del régimen bajo sanciones.

El pasado 5 de junio el Departamento de Estado anunció sanciones contra el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro. Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, fue uno de los sancionados.

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