La OMS alerta que el brote de ébola en Congo podría llegar a ser hasta cuatro veces mayor

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una nueva advertencia acerca de la gravedad del brote de ébola que está afectando a la República Democrática del Congo (RDC), al señalar que el número de contagios puede ser entre dos y cuatro veces superior al registrado de manera oficial.

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La estimación incrementa la preocupación de manera internacional debido a una epidemia la cual es ya considerada la de crecimiento más rápido registrada en África para esta enfermedad.

Según informó Al Jazeera, con base en declaraciones del director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, el organismo espera que exista un importante subregistro de casos, esto porque muchas personas fallecen en sus hogares sin ni siquiera recibir algún tipo de atención médica ni ser contabilizadas por las autoridades sanitarias.

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Hasta el 12 de julio, la OMS confirmó 1.963 casos y 719 fallecidos. No obstante, los modelos predictivos usados por la organización demuestran que la magnitud real del brote sería considerablemente más alta, sobre todo en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Actualmente lo que más preocupa a los especialistas es que el brote se produjo por la variante Bundibugyo del virus del Ébola, cepa la cual es poco frecuente y para la cual, actualmente, no hay una vacuna aprobada ni mucho menos un tratamiento específico. De acuerdo con la BBC, esta es la primera vez en más de 10 años que esta variante está provocando una emergencia sanitaria de tal magnitud.

La situación también está complicándose debido al contexto de inseguridad en el este de la República Democrática del Congo.

Varias provincias afectadas están siendo marcadas por la presencia de grupos armados, desplazamientos masivos de población y afectaciones para que los equipos médicos puedan acceder a las comunidades donde se han notificado nuevos casos.

A lo anterior se le suma una creciente crisis dentro del propio sistema sanitario. Médicos y trabajadores de la salud en centros especializados están advirtiendo que pueden iniciar una huelga por el retraso en el pago de salarios y bonificaciones.

Según reportó Al Jazeera, algunos profesionales sostienen que tienen más de dos meses atendiendo pacientes sin recibir remuneración, y aun así, continúan trabajando por compromiso profesional.

Las autoridades congoleñas han reconocido las demoras en los pagos y atribuyeron la situación a problemas administrativos respecto a la verificación de las nóminas del personal suministrado para atender la emergencia.

De momento, la comunidad científica sigue acelerando el desarrollo de una vacuna en contra de la variante Bundibugyo. La BBC informó que investigadores de la Universidad de Oxford empezaron hace poco los primeros ensayos clínicos en humanos de un candidato vacunal desarrollado con la misma tecnología utilizada para la vacuna Oxford-AstraZeneca contra la covid-19.

De todas formas, la OMS reitera en que el riesgo de propagación global no es alto, de hecho, es bajo. El organismo sigue manteniendo la emergencia sanitaria internacional y sigue reforzando las labores de vigilancia, rastreo de contactos y atención médica para intentar contrarrestar uno de los brotes de ébola más complejos registrados en años.