NTN24
Martes, 23 de junio de 2026
Martes, 23 de junio de 2026
Crisis en Nicaragua

"Están nuevamente institucionalizando la represión": Estados Unidos sobre reforma del régimen de Nicaragua que afecta información de las tarjetas de crédito y débito

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Rosario Murillo y Daniel Ortega - AFP
Rosario Murillo y Daniel Ortega - AFP
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se pronunció mediante la plataforma de redes sociales X.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, rechazó las medidas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua que afectan la información de las tarjetas de crédito y débito.

TE PUEDE INTERESAR:

Según reportan varios medios de comunicación, una nueva reforma a Ley Contra el Lavado de Activos incluye una medida con la que se obligaría a los bancos a reportar de manera mensual a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las transacciones, incluidos pagos, compras y retiros, realizadas con tarjetas de crédito y débito a nivel nacional e internacional.

o

Los reportes de los medios indican que la obligación de reportar dicha información recaería sobre las instituciones financieras que son catalogadas como o “sujetos obligados”, lo que incluye a los bancos comerciales.

Ante eso, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se pronunció mediante la plataforma de redes sociales X y señaló que “los defensores de Murillo-Ortega están nuevamente institucionalizando la represión”.

o

“El mundo puede ver claramente lo que hay detrás de estas "reformas," diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para aumentar el control sobre la sociedad civil, bloquear activos y criminalizar a cualquier empresa u organización que los dictadores consideren una amenaza o busquen saquear”, escribió.

La medida fue presentada como una modificación a la ley y se podría aprobar prontamente, según autoridades legislativas del régimen nicaragüense.

En ese sentido, y con la entrada en vigencia de la medida, cada operación registrada con tarjeta será parte de un informe obligatorio que los bancos deberán enviar a la UAF, informan medios como Infobae.

Temas relacionados:

Crisis en Nicaragua

Régimen

Nicaragua

Rosario Murillo

Daniel Ortega

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump confirma que el régimen de Irán "aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la 'honestidad nuclear'"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

May Osorio en On The Road
On the Road

De vender flores en las calles de Medellín con su familia a destacarse en las redes sociales, esta es la historia de May Osorio

exprisionero político venezolano Jesús Alemán - Foto: NTN24
Torturas en Venezuela

"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

Más de Actualidad

Ver más
Pasaporte venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela habilita documento electrónico para retorno al país de venezolanos sin pasaporte

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Reunión

Jorge Rodríguez tras reunión con Dinorah Figuera en Venezuela: “se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda para el fortalecimiento de la democracia”

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Estados Unidos sancionó al jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a familiares del dictador Raúl Castro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pasaporte venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela habilita documento electrónico para retorno al país de venezolanos sin pasaporte

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Reunión

Jorge Rodríguez tras reunión con Dinorah Figuera en Venezuela: “se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda para el fortalecimiento de la democracia”

Miami albergará siete partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Mundial 2026: la Selección Colombia jugará como en casa en este moderno estadio de la ciudad más latina de los Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Estados Unidos sancionó al jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a familiares del dictador Raúl Castro

Estados Unidos intercepta buque | Foto @INDOPACOM
Ataque al régimen de Irán

En video: Así fue como Estados Unidos interceptó y abordó un buque vinculado al régimen de Irán en el Océano

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Elecciones en Colombia

Que Petro desconozca el preconteo de los comicios presidenciales “no contribuye a un ambiente de institucionalidad”: analista Geoff Ramsey

Altas Temperatura - Foto Canva
Altas temperaturas

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre