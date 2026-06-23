"Están nuevamente institucionalizando la represión": Estados Unidos sobre reforma del régimen de Nicaragua que afecta información de las tarjetas de crédito y débito

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, rechazó las medidas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua que afectan la información de las tarjetas de crédito y débito.

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Según reportan varios medios de comunicación, una nueva reforma a Ley Contra el Lavado de Activos incluye una medida con la que se obligaría a los bancos a reportar de manera mensual a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las transacciones, incluidos pagos, compras y retiros, realizadas con tarjetas de crédito y débito a nivel nacional e internacional.

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Los reportes de los medios indican que la obligación de reportar dicha información recaería sobre las instituciones financieras que son catalogadas como o “sujetos obligados”, lo que incluye a los bancos comerciales.

Ante eso, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se pronunció mediante la plataforma de redes sociales X y señaló que “los defensores de Murillo-Ortega están nuevamente institucionalizando la represión”.

“El mundo puede ver claramente lo que hay detrás de estas "reformas," diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para aumentar el control sobre la sociedad civil, bloquear activos y criminalizar a cualquier empresa u organización que los dictadores consideren una amenaza o busquen saquear”, escribió.

La medida fue presentada como una modificación a la ley y se podría aprobar prontamente, según autoridades legislativas del régimen nicaragüense.

En ese sentido, y con la entrada en vigencia de la medida, cada operación registrada con tarjeta será parte de un informe obligatorio que los bancos deberán enviar a la UAF, informan medios como Infobae.