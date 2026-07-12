En medio de la emergencia producto de los terremotos, sectores sindicales exigen que se adelanten elecciones presidenciales en Venezuela

Ante la falta de atención por parte del régimen comandado por Delcy Rodríguez a la tragedia de los terremotos y tras cumplirse el tiempo límite del interinato, líderes sindicalistas han salido a las calles para exigir que se adelanten elecciones presidenciales, con la finalidad de que un gobierno legítimo lidere la difícil situación que afronta la nación sudamericana.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el sindicalista José Patines, dirigente sindical venezolano, quien señaló que “la tragedia para lo que ellos quisieron utilizar no les funcionó y hoy sigue la gente en la calle pidiendo cronograma electoral”.

“Para nosotros los venezolanos, Delcy Rodríguez lo que representa es ser la empleada del gobierno de Donald Trump”, expresó.

El sindicalista agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que han hecho por su país, pero considera que ahora es momento de que “los venezolanos terminemos de abrir la puerta para nuestra libertad y conquistar la democracia que todos queremos”.

“Sabemos que Delcy Rodríguez y su hermano lo único que están haciendo es entregarle todo a esa administración con tal de no ir presos, con tal de no perder lo muchísimo que han conseguido durante 27 años”, indicó José Patines.

Teniendo en cuenta que los Estados Unidos adelanta una transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, el sindicalista considera que la nación norteamericana estaría “violando la constitución”, ya que después de 180 días de vacancia no se ha convocado a elecciones. Una acción que consideran que es importante que se ejecute para que se adelante el proceso de reconstrucción del país de una manera óptima.

Por último, dejo claro que “Donald Trump y su administración tienen que entender que los venezolanos vamos a seguir en las calles y estamos llamando para el 28 de julio, en este momento a dos años del robo de las elecciones, a todos los venezolanos en Caracas a protestar a la Embajada de los Estados Unidos y en el centro de Caracas, para que entiendan que queremos elecciones presidenciales”.