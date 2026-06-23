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Martes, 23 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Con cifras, registros y voces expertas, el programa La Noche de NTN24 analiza los puntos clave de las elecciones presidenciales que resultaron en la victoria de Abelardo de la Espriella sobre el petrismo.

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia según el preconteo de los votos de la segunda vuelta de comicios que se celebró el domingo 21 de junio.

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Las cifras, aunque por un estrecho margen de menos de 1 punto porcentual, le dan la victoria a De la Espriella por encima del candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda.

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El opositor al Gobierno Petro logró imponerse en las urnas al candidato oficialista pese al "voto fusil", las amenazas, la carnetización y presión a los votantes por parte de grupos criminales, denunciadas por autoridades regionales y comunidades en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y Meta.

Asimismo, De la Espriella logró ganarle Cepeda a pesar del constante ataque del presiente Petro a la institucionalidad y a su evidente y denunciada participación indebida en política.

El candidato de Petro, por su parte, no logró la victoria pese a que tuvo prácticamente a todo el aparato estatal volcado a favor de su campaña con la polémica "feria de contratos" desaforada antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

Cepeda tampoco consiguió a ganar ni con el nepotismo reinante del Gobierno, donde familiares de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, suman al menos 869 millones en contratos estatales bajo la modalidad de prestación de servicios que representan más de 243.000 mil dólares.

Pese a todo esto Cepeda no ganó y el preconteo de votos así lo indica, pero no reconoció su derrota ni el triunfo de De la Espriella en un inédito hecho para la historia de la República de Colombia.

El candidato que quedó en segundo lugar tanto en la primera como en la segunda vuelta señaló que reconocerá el resultado, pero al final del escrutinio y luego de una verificación que se dará con la impugnación de 33.000 mesas electorales, que anunció el mismo domingo.

Leonardo García, politólogo, experto en reputación, comunicaciones y gestión de asuntos públicos, dijo en La Noche de NTN24 que en Colombia "prevalece la fortaleza institucional" aún en las elecciones con mayor participación en la historia del país.

En ese sentido, esa fortaleza democrática no permite que el desconocimiento de los resultados por parte de Gustavo Petro e Iván Cepeda al preconteo tengan un impacto real, pues líderes e instituciones reconocen a De la Espriella como el presidente electo.

Sergio Araújo Castro, analista político, columnista y amigo del presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, se refirió en La Noche de NTN24 al hecho de que "Petro, en diferentes trinos y expresiones de discurso, se la pasó poniendo en entredicho el sistema electoral que lo eligió a él".

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El mandatario colombiano saliente realizó "todo tipo de artilugios discursivos para tratar de cuestionar el resultado que él ya preveía y pensaba que le sería adverso porque las encuestas lo mostraban muy claramente", de acuerdo con Araújo.

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