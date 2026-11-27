Estados Unidos bajo el agua: Así quedó el noreste del país tras la tormenta que golpeó en el día de Acción de Gracias

Declaran estado de emergencia en el noreste de Estados Unidos tras la potente tormenta invernal que azotó al país en el día de Acción de Gracias. Lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones costeras alteraron las celebraciones de un feriado para el que millones de estadounidenses se desplazan por carretera y avión para reencontrarse con familiares y amigos. El fuerte temporal causó inundaciones y vehículos, edificios y bancos quedaron sumergidos, las mareas alcanzaron los 2,87 metros de altura. El servicio meteorológico nacional ha registrado ráfagas de viento de hasta 113 km por hora.