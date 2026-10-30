NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Ciencia

El espacio entre las estrellas no está en calma: un nuevo mapa revela que 41 % del medio interestelar es inestable

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Galaxias - Foto de referencia: Canva
Galaxias - Foto de referencia: Canva
Un modelo tridimensional detectó grandes regiones de gas en transición en el interior de la Vía Láctea, un hallazgo que hace cuestionar teorías acerca de la formación estelar.

Lo que parece ser un vacío silencioso entre las estrellas es, en realidad, un entorno mucho más dinámico de lo que la astronomía suponía. Un nuevo mapa tridimensional de la Vía Láctea demuestra que una gran parte del medio interestelar, el gas y el polvo que ocupan el espacio entre las estrellas, están en condiciones inestables, un resultado que desafía varias décadas de modelos científicos.

La investigación, difundida por la revista Quanta Magazine este 30 de octubre, halló que el 41 % del medio interestelar en el vecindario galáctico estudiado corresponde a material en una zona intermedia entre los estados frío y caliente. El hallazgo contradice la imagen tradicional según la cual ese material tiende a organizarse de manera rápida en dos condiciones estables.

El equipo liderado por el investigador Shmuel Bialy, profesor del Instituto Tecnológico de Israel (Technion), y el estudiante Jonathan Shelest combinó dos mapas astronómicos para rehacer las condiciones físicas del gas y el polvo en tres dimensiones.

Por décadas, los científicos describieron el medio interestelar a través de dos estados principales. El primero es el frío, con temperaturas cercanas a los 100 kelvin (unos -173 grados Celsius), en el que el gas puede enfocarse y contribuir a la formación de nubes. El segundo es el cálido, que llega a aproximadamente 8.000 kelvin y se mantiene más disperso por la radiación ultravioleta de las estrellas que tiene cerca.

Un modelo después de este incorporó una tercera fase extremadamente caliente, que está asociada a las ondas de choque de las supernovas. No obstante, la teoría predominante mantenía que, fuera de esas regiones, el material tenía que alcanzar un equilibrio relativamente estable.

El nuevo análisis encontró una distribución diferente: cerca del 27 % del medio interestelar evaluado está frío, el 32 % se encuentra en estado cálido y el 41 % restante ocupa esa zona intermedia que se clasifica como inestable. Para Shelest, el resultado fue tan inesperado que al principio pensó que cometió un error.

La reconstrucción fue posible gracias a la combinación de información acerca de la densidad del polvo interestelar y la intensidad de la radiación ultravioleta que lo calienta. Uno de los insumos fue el mapa de estrellas elaborado por el telescopio espacial Gaia, que dejó calcular distancias y estudiar cómo el polvo atenúa y enrojece la luz.

Los investigadores observaron que el material inestable no estaba distribuido al azar: formaba grandes estructuras alrededor de concentraciones de polvo más estables. Esto puede suponer que el medio interestelar está sometido a procesos constantes de calentamiento, enfriamiento y movimiento.

La posible consecuencia es importante para entender cómo nacen las estrellas. Las galaxias transforman en estrellas solo una fracción de su gas disponible, y la circulación de energía en el interior del medio interestelar puede llegar a ayudar a explicar por qué ese proceso es menos eficiente de lo que algunos modelos predicen.

Sin embargo, el resultado tiene que interpretarse con cautela. Otros especialistas advierten que la resolución limitada de los mapas y los métodos matemáticos empleados podrían exagerar la proporción de material inestable. El trabajo de Shelest y Bialy aún se encuentra en revisión por pares.

Si futuras observaciones confirman la tendencia, los modelos que han descrito el espacio entre las estrellas como un entorno en equilibrio van a tener que incorporar una realidad mucho más cambiante.

Temas relacionados:

Ciencia

Galaxia

Estrella

Internacional

Estudio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una demócrata vs. una descolocada imitadora: así es como Delcy Rodríguez intenta imitar infructuosamente a María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Que rindan cuentas": ¿por qué es clave para Venezuela propuesta que hizo María Corina tras regreso?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Estas son las reveladoras imágenes de primeras misiones de fuerzas especiales en la militarización de Cúcuta

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Exinvestigador de OpenAI y Anthropic Jacob Coxon-Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Exinvestigador de OpenAI y Anthropic lanza advertencia sobre la IA: “si seguimos por el camino actual, hay más probabilidades de que la humanidad pierda el control”

Carne Laboratorio - Foto Canva
Carne

Carne cultivada: podría reducir el uso de tierra hasta un 90 %, pero aún enfrenta retos ambientales y económicos

Foto: Tesla
Elon Musk

Desde 2019 Elon Musk había dado detalles de su auto volador y su complicado el sistema; hizo referencia a la película Volver al Futuro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Exinvestigador de OpenAI y Anthropic Jacob Coxon-Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Exinvestigador de OpenAI y Anthropic lanza advertencia sobre la IA: “si seguimos por el camino actual, hay más probabilidades de que la humanidad pierda el control”

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
Elecciones en Brasil

Lula pasa de ámbito político a los ataques personales y califica de “miliciano” a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta en Brasil

FARC-Foto: EFE
Disidencias de las FARC

Alias Marlon, cabecilla de las Farc, reapareció en video tras haber sido reportado como muerto por Gustavo Petro: declaró objetivo militar a mercancías de EE. UU. y bases militares

Tatiana Calderón
Deportes

La piloto colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer en conquistar la Nascar Brasil

Cobre / Unidades del CICPC (Venezuela) - Fotos: X / EFE
Detención

Capturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTV

Flávio Bolsonaro, Donald Trump y Lula da Silva / FOTO: EFE
Elecciones en Brasil

El efecto Trump en Latinoamérica: Brasil decidirá entre Lula y Bolsonaro si el péndulo político se mueve

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro": Díaz-Balart

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023