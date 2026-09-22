Estados Unidos construirá dos nuevas bases militares en el sur y el este de Groenlandia tras acuerdo con Dinamarca

Las dos bases militares que Estados Unidos construirá en Groenlandia se sitúan en el sur y el este del territorio, según el acuerdo de seguridad firmado este martes entre la isla ártica, Washington y Copenhague.

A principios de año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una crisis con sus aliados en Europa al amenazar con tomar este territorio autónomo danés del Ártico, una posición estratégica que además es rica en recursos.

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Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo de 10 páginas en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Este pacto le otorga a Washington el control sobre la seguridad de este territorio.

"Estados Unidos estará autorizado a establecer una zona de defensa adicional en Narsarsuaq (sur) y en Mestersvig (este)", según el artículo 4 del texto, que precisa que Washington también puede modernizar y ampliar su única base activa, Pituffik, situada en el norte de la isla.

El texto reconoce la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación.

Un apartado destinado a impedir que rivales de Estados Unidos como China y Rusia se asienten en el Ártico, veta que países que no sean miembros de la OTAN o de la Unión Europea tengan participación en sectores estratégicos en la isla.

El acuerdo también establece que Groenlandia, un territorio de 57.000 habitantes, seguirá sujeta a estos términos aunque se independice de Dinamarca y debe permanecer o pasar a integrar la OTAN "si es necesario".

Un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permitía a Estados Unidos reforzar su presencia militar en la isla si informaba con antelación a Dinamarca y Groenlandia.