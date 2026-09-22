NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Donald Trump

Así fueron los gestos de los integrantes de las delegaciones de los regímenes de Cuba e Irán cuando Trump les advertía sobre su caída

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - EFE y redes sociales
Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - EFE y redes sociales
La delegación cubana, encabezada por Bruno Rodríguez Parrilla, salió del recinto mientras el presidente de Estados Unidos se refería a la situación del régimen cubano y afirmó que “va a caer”.

La delegación del régimen de Cuba abandonó este martes 22 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario calificara a la isla como un “Estado absolutamente fallido” y asegurara que el régimen cubano “va a caer”.

o

Durante su discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York, Trump afirmó que su administración busca “un cambio fundamental” en Cuba y sostuvo que el régimen comunista atraviesa una presión que, según sus palabras, es la mayor que ha enfrentado hasta ahora.

Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que jamás haya estado sometido; es un Estado absolutamente fallido”, afirmó el mandatario.

Trump también se refirió al futuro del régimen cubano y fue más allá al asegurar: “Está fracasando como nunca antes, y va a caer”.

En ese momento, la delegación cubana, encabezada por Bruno Rodríguez Parrilla, se puso de pie y abandonó la sala como muestra de rechazo a las declaraciones del presidente estadounidense. El episodio se produjo en medio de una Asamblea General marcada por las fuertes tensiones internacionales y por los cuestionamientos sobre el papel de la ONU frente a los principales conflictos actuales.

El delegado de Irán tuvo una situación similar cuando Trump habló de ataques en caso de que no se firme un acuerdo. Las cámaras lo enfocaron y su gesto quedó retratrado.

Las declaraciones de Trump se producen, además, después de que su administración incrementara la presión sobre La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había descrito a Cuba como un “Estado fallido” y atribuyó la situación de la isla, entre otros factores, a la pérdida del suministro de petróleo venezolano que anteriormente llegaba a Cuba.

o

En su intervención ante la ONU, Trump aseguró que Rubio está actualmente involucrado en conversaciones con La Habana. “Está inmerso en negociaciones con Cuba. Veamos qué pasa”, señaló.

Cabe resaltar que la salida de la delegación cubana ocurre mientras las relaciones entre Washington y La Habana atraviesan una nueva etapa de tensión. En los últimos meses, Estados Unidos ha endurecido su presión sobre el régimen cubano, mientras la isla enfrenta, además, una grave crisis energética, con nuevos apagones nacionales registrados durante septiembre.

El episodio se suma así a la creciente confrontación entre EE. UU. y el régimen y deja como una de las escenas más llamativas de la jornada la salida de los representantes cubanos de la sala mientras Trump hablaba sobre el futuro del régimen de la isla.

Temas relacionados:

Donald Trump

Régimen cubano

Asamblea General de la ONU

Cuba

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Estados Unidos responde si está impidiendo el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Rescate en Irán-Foto: Imágenes desclasificadas
Régimen de Irán

Las impactantes imágenes del rescate de militares de EE. UU. asediados por el régimen de Irán

Imágenes de la detención arbitraria de Javier Oropeza por parte del régimen en Venezuela - Foto captura
Régimen de Venezuela

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Alex Saab - Fotos EFE
Juicio contra Alex Saab

Analistas no descartan que Alex Saab se declare culpable y coopere con la justicia ante el volumen de pruebas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rescate en Irán-Foto: Imágenes desclasificadas
Régimen de Irán

Las impactantes imágenes del rescate de militares de EE. UU. asediados por el régimen de Irán

Imágenes de la detención arbitraria de Javier Oropeza por parte del régimen en Venezuela - Foto captura
Régimen de Venezuela

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Alex Saab - Fotos EFE
Juicio contra Alex Saab

Analistas no descartan que Alex Saab se declare culpable y coopere con la justicia ante el volumen de pruebas

Colectivos del régimen venezolano / Campamento frente a la Embajada de EE. UU. de los familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
Colectivos

Familiares de presos políticos denuncian presencia de colectivos en adyacencias del campamento frente a la Embajada de EE. UU.

Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
Estados Unidos

La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

Imagen de referencia (Colegios) - Canva
Medellín

Menor de edad ingresó armado a un colegio en Medellín y realizó varios disparos: esto se sabe

Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

El Kremlin asegura que Putin y Trump tuvieron una conversación "extremadamente franca" que duró una hora

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023