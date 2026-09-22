Así fueron los gestos de los integrantes de las delegaciones de los regímenes de Cuba e Irán cuando Trump les advertía sobre su caída

La delegación del régimen de Cuba abandonó este martes 22 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario calificara a la isla como un “Estado absolutamente fallido” y asegurara que el régimen cubano “va a caer”.

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Durante su discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York, Trump afirmó que su administración busca “un cambio fundamental” en Cuba y sostuvo que el régimen comunista atraviesa una presión que, según sus palabras, es la mayor que ha enfrentado hasta ahora.

“Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que jamás haya estado sometido; es un Estado absolutamente fallido”, afirmó el mandatario.

Trump también se refirió al futuro del régimen cubano y fue más allá al asegurar: “Está fracasando como nunca antes, y va a caer”.

En ese momento, la delegación cubana, encabezada por Bruno Rodríguez Parrilla, se puso de pie y abandonó la sala como muestra de rechazo a las declaraciones del presidente estadounidense. El episodio se produjo en medio de una Asamblea General marcada por las fuertes tensiones internacionales y por los cuestionamientos sobre el papel de la ONU frente a los principales conflictos actuales.

El delegado de Irán tuvo una situación similar cuando Trump habló de ataques en caso de que no se firme un acuerdo. Las cámaras lo enfocaron y su gesto quedó retratrado.

Las declaraciones de Trump se producen, además, después de que su administración incrementara la presión sobre La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había descrito a Cuba como un “Estado fallido” y atribuyó la situación de la isla, entre otros factores, a la pérdida del suministro de petróleo venezolano que anteriormente llegaba a Cuba.

En su intervención ante la ONU, Trump aseguró que Rubio está actualmente involucrado en conversaciones con La Habana. “Está inmerso en negociaciones con Cuba. Veamos qué pasa”, señaló.

Cabe resaltar que la salida de la delegación cubana ocurre mientras las relaciones entre Washington y La Habana atraviesan una nueva etapa de tensión. En los últimos meses, Estados Unidos ha endurecido su presión sobre el régimen cubano, mientras la isla enfrenta, además, una grave crisis energética, con nuevos apagones nacionales registrados durante septiembre.

El episodio se suma así a la creciente confrontación entre EE. UU. y el régimen y deja como una de las escenas más llamativas de la jornada la salida de los representantes cubanos de la sala mientras Trump hablaba sobre el futuro del régimen de la isla.