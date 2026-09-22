Trump revela en la ONU debilidad que tuvo el régimen venezolano para defender a Maduro y advierte a Cuba: "Va a caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso en la 81 Asamblea General de la ONU en el impacto que tuvieron los ataques de su país en Venezuela e Irán.

Sobre Venezuela resaltó que la operación del pasado 3 de enero permitió la captura de Maduro a quien llamó un “forajido, dictador”.

Trump confirmó que ese día encontró poca resistencia en el lado del régimen venezolano para defender a Maduro y destacó el acuerdo petrolero firmado posteriormente con Delcy Rodríguez.

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"Entramos a una base militar que se supone que estaba fuertemente custodiada y arrestamos al forajido dictador y criminal Maduro. Desde ese día cientos de presos políticos han sido liberados y trabajamos para un mejor futuro para los venezolanos”, aseveró.

También destacó el golpe que dio su Gobierno contra la banda del crimen internacional del Tren de Aragua en el que su líder, Niño Guerrero, fue abatido.

El mandatario dejó ver que una situación similar podría darse en Cuba en donde dijo que está instalado un régimen que “va a caer”.

“Mi administración también está buscando un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo la mayor presión a la que han estado sometidos jamás. Es un absoluto estado fallido. Y caerá”, precisó.

Sobre la denominada operación Furia Épica, contra el régimen de Irán, aseguró que los ataques permitieron desmilitarizar al régimen ayatola pues se apuntó contra sus principales sistemas de defensa incluida la marina y complejos ecosistemas de drones.

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Afirmó que no permitirá que el régimen iraní tenga un arma nuclear y aseveró que los ayatolas firmarán un acuerdo de paz luego de la elección de medio término que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre.

Indicó además, en medio de su declaración, que ha “terminado ocho guerras”.