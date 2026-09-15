Telescopio James Webb revela impresionante imagen de una región donde nacen nuevas estrellas

El telescopio espacial James Webb logró una impresionante panorámica de IC 348, una región de formación estelar ubicada a unos 1.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Perseo.

En esta zona, donde nuevas estrellas nacen a partir del colapso de enormes nubes de gas y polvo, los astrónomos realizaron un descubrimiento que podría poner a prueba las actuales teorías sobre la formación estelar.

Las observaciones permitieron identificar enanas marrones con una masa de apenas el doble de la de Júpiter, equivalentes a cerca del 0,19 % de la masa del Sol. Se trata de las enanas marrones menos masivas conocidas hasta ahora.

Las enanas marrones son objetos que se forman de manera similar a las estrellas, cuando las nubes moleculares colapsan por efecto de la gravedad. Sin embargo, no alcanzan la masa ni la temperatura necesarias para mantener la fusión del hidrógeno en sus núcleos, por lo que no llegan a convertirse en estrellas.

El equipo de investigadores ya había estudiado IC 348 con el James Webb en 2022 y había encontrado enanas marrones con masas de entre tres y cuatro veces la de Júpiter. En esta nueva investigación, los científicos fueron más lejos en la búsqueda de objetos todavía más pequeños.

Para ello, utilizaron en 2024 la cámara NIRCam del Webb, con la que captaron el resplandor infrarrojo de las jóvenes estrellas y enanas marrones presentes en la región. Posteriormente, en 2025, recurrieron al espectrógrafo NIRSpec para analizar con mayor precisión las candidatas y determinar sus características y masas.

El resultado fue sorprendente: algunos de estos objetos tienen una masa de apenas dos veces la de Júpiter. Su existencia plantea nuevas preguntas sobre cuál es el límite inferior de masa que puede alcanzar un objeto formado mediante los procesos que dan origen a las estrellas.

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El descubrimiento también dejó otra sorpresa. Una de las enanas marrones más pequeñas presenta indicios de tener un disco de material a su alrededor, una estructura que podría ser el lugar donde se formen planetas.

Este hallazgo resulta especialmente llamativo porque la propia enana marrón tiene una masa comparable a la de un planeta gigante. Esto abre la posibilidad de que objetos extremadamente pequeños puedan contar con las condiciones necesarias para formar sistemas planetarios.

Los investigadores también detectaron en los espectros de estas enanas marrones señales que atribuyen a hidrocarburos, moléculas compuestas exclusivamente por hidrógeno y carbono. Esta característica había sido observada anteriormente en las atmósferas de enanas marrones de muy baja masa y podría indicar que estos objetos pertenecen a una categoría espectral particular.

IC 348 no solo alberga estas diminutas enanas marrones. La imagen obtenida por el Webb también muestra numerosas estrellas jóvenes y protoestrellas con un nivel de detalle excepcional.

En la parte superior derecha aparecen varios objetos Herbig-Haro, regiones brillantes producidas cuando los chorros de material expulsados por estrellas recién nacidas chocan con el gas y el polvo que las rodean.

Entre ellos se encuentra HH 797, una estructura alargada que, al ser examinada con mayor detalle, revela la presencia de dos protoestrellas con flujos de material prácticamente paralelos. Cerca de allí también se encuentra HH 211, reconocible por su estructura en forma de hélice y sus estrechos chorros de material.