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Domingo, 13 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

“Se les acabó el petróleo que le robaban a Venezuela”: Marco Rubio lanza advertencia a Cuba

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
En un contexto donde la política internacional enfrenta retos complejos, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha sido enfático al afirmar que la administración de Donald Trump está comprometida con no permitir que el régimen cubano continúe oprimiendo y explotando al pueblo de Cuba. Este mensaje fue dado a conocer durante su reciente visita a Colombia, en la cual abordó, entre otros temas, las dinámicas y diferencias entre las situaciones de Cuba y Venezuela. El funcionario hizo hincapié en las diferencias entre los casos de Cuba y Venezuela. Mientras que en Venezuela la administración tuvo un papel más activo en la captura de actores clave involucrados en el narcotráfico, Rubio aclaró que la situación cubana es distinta, aunque no menos trágica. “Hay un desastre humanitario en Cuba que es responsabilidad exclusiva del régimen”, puntualizó Rubio. Finalmente, con esto, Estados Unidos reafirma su interés no solo en proteger su propia seguridad, sino también en fortalecer las alianzas en la región para hacer frente a desafíos comunes, como el narcotráfico y el terrorismo, que continúan impactando negativamente las dinámicas económicas y sociales de América.

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