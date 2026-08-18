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Javier Milei

Javier Milei lanzó duro mensaje contra el socialismo: Calificó de "tren fantasma" a polémica imagen con líderes de izquierda

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Milei, presidente de Argentina - EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - EFE
Cabe resaltar que la publicación adquiere un contexto particular por los cambios políticos registrados en Latinoamérica.

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a cuestionar con dureza al socialismo y a distintos referentes de la izquierda internacional. El mandatario compartió en su cuenta de X una publicación de Diego Angulo, en la que aparece una imagen que reúne a varios líderes políticos bajo el título “Socialismo empobrecedor del siglo XXI”.

Milei, presidente de Argentina, aseguró que dichos líderes son “LITERALMENTE EL TREN FANTASMA” y agregó: “Si te metés al túnel no sabés el miedo que se llevará tu bolsillo... eso sí llega salir vivo de la experiencia...”.

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Asimismo, la imagen que fue compartida en X expone a figuras como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva, Pedro Sánchez, Daniel Ortega, Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero, Néstor Kirchner, José Mujica, Manuel Zelaya, Andrés Manuel López Obrador, Pablo Iglesias, Raúl Castro, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Pedro Castillo, Delcy Rodríguez, Dilma Rousseff y Juan Carlos Monedero.

Cabe aclarar que Angulo, persona que principalmente comparte la foto, sostiene que, después de la caída del Muro de Berlín, Occidente tuvo una oportunidad para recuperar el camino de la libertad y la prosperidad, pero que, posteriormente, según su interpretación, distintos gobiernos de izquierda terminaron deshaciendo esos avances.

Con esto, la reacción de Milei se enmarca en una posición que ha sostenido desde antes de llegar a la Presidencia: su rechazo al socialismo y su defensa de las ideas de la libertad económica.

Cabe resaltar que, en un discurso oficial, el presidente argentino sostuvo que existe una relación entre libertad y prosperidad y cuestionó los sistemas que, a su juicio, limitan la competencia, la iniciativa privada y la generación de riqueza. También ha presentado su programa político como una ruptura con décadas de intervencionismo estatal en Argentina.

Del mismo modo, en junio de 2026, durante el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Milei volvió a defender ese enfoque y afirmó que “es la libertad la que cambia el mundo”, al tiempo que aseguró que su Gobierno busca impulsar el crecimiento económico de largo plazo.

Asimismo, la publicación adquiere un contexto particular por los cambios políticos registrados en la región. Por ejemplo, Gustavo Petro aparece en la imagen, aunque desde el 7 de agosto de 2026 dejó la Presidencia de Colombia y fue sucedido por Abelardo De La Espriella.

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También aparece Delcy Rodríguez, quien actualmente encabeza el régimen de Venezuela. En los últimos días, Rodríguez ha continuado ejerciendo funciones como encargada del régimen y ha impulsado medidas dentro de su administración.

En México, por su parte, Claudia Sheinbaum continúa como presidenta y este 18 de agosto encabezó su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Finalmente, de esta manera, la publicación compartida por Milei vuelve a poner en el centro de la discusión regional su enfrentamiento ideológico con los sectores políticos que, desde su perspectiva, representan un modelo contrario a las ideas de libertad económica.

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