NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Terremoto en Venezuela

Reubicarán a alumnos de 91 centros educativos afectados en Venezuela por el doblete sísmico para el próximo periodo escolar

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Instalaciones de escuelas ubicadas en el municipio La Cañada de Urdaneta, en Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia EFE
Instalaciones de escuelas ubicadas en el municipio La Cañada de Urdaneta, en Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia EFE
De acuerdo con Héctor Rodríguez, los potentes temblores afectaron al menos 900 de las 27.000 escuelas que hay en el país.

El Ministerio de Educación del régimen venezolano reubicará a los alumnos que estudiaban en 91 escuelas afectadas por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

o

La noticia fue confirmada por el ministro de la mencionada cartera adjunta a Miraflores, Héctor Rodríguez.

En un acto político en Caracas junto a la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el ministro detalló que 11 de esas escuelas colapsaron y que el resto sufrió daños estructurales.

Aseguró además que cada estudiante de los centros afectados será reubicado en el colegio más cercano para el periodo 2026-2027.

o

De acuerdo con Héctor Rodríguez, los potentes temblores afectaron al menos 900 de las 27.000 escuelas que hay en el país.

Un día antes, la ONG Cecodap alertó que 27% de los centros educativos evaluados presentan daños graves por el doblete sísmico en Venezuela.

A pocas semanas del inicio del nuevo curso escolar, la mencionada instancia subrayó que "no se trata de abrir por abrir, sino que el retorno sea seguro".

Asimismo, recalcó que al menos un área de los recintos escolares está clausurada o resulta intransitable.

o

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Ministerio de Educación

Anuncio

Sismos

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Carta a Marco Rubio: esta es la alerta que venezolanos advierten al gobierno de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Accidente de tránsito en Maracay (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Accidente de tránsito

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela durante junio, según el Observatorio de Seguridad Vial

Alarmantes cifras de pobreza en Cuba - Foto de referencia: AFP
Pobreza

“En la isla, la gente sobrevive”: director de Observatorio Cubano ante alarmantes cifras de pobreza

Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Mano dura: la Casa Blanca sigue marcando el paso en la lucha contra el narcotráfico tras acciones en Ecuador y México

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Accidente de tránsito en Maracay (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Accidente de tránsito

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela durante junio, según el Observatorio de Seguridad Vial

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Se conoció la agenda de reuniones del presidente electo Abelardo De La Espriella durante su posesión: se encontrará con Javier Milei y delegados de EE. UU.

Trofeo Copa del Mundo - Foto EFE
Entretenimiento

Futbolista que ha estado en seis ediciones de la Copa del Mundo sorprendió a Colombia: fue visto disfrutando de sus vacaciones en Cartagena

Alarmantes cifras de pobreza en Cuba - Foto de referencia: AFP
Pobreza

“En la isla, la gente sobrevive”: director de Observatorio Cubano ante alarmantes cifras de pobreza

JAXA - Foto AFP/ Luna de Marte - Foto Canva de referencia
Marte

Científicos en Japón preparan misión a las lunas de Marte para intentar revelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra

Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Mano dura: la Casa Blanca sigue marcando el paso en la lucha contra el narcotráfico tras acciones en Ecuador y México

Terremoto en Colombia | EFE
Terremoto en Colombia

Inéditos audios de las torres de control de las centrales aéreas afectadas por el terremoto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023