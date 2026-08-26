Reubicarán a alumnos de 91 centros educativos afectados en Venezuela por el doblete sísmico para el próximo periodo escolar

El Ministerio de Educación del régimen venezolano reubicará a los alumnos que estudiaban en 91 escuelas afectadas por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por el ministro de la mencionada cartera adjunta a Miraflores, Héctor Rodríguez.

En un acto político en Caracas junto a la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el ministro detalló que 11 de esas escuelas colapsaron y que el resto sufrió daños estructurales.

Aseguró además que cada estudiante de los centros afectados será reubicado en el colegio más cercano para el periodo 2026-2027.

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De acuerdo con Héctor Rodríguez, los potentes temblores afectaron al menos 900 de las 27.000 escuelas que hay en el país.

Un día antes, la ONG Cecodap alertó que 27% de los centros educativos evaluados presentan daños graves por el doblete sísmico en Venezuela.

A pocas semanas del inicio del nuevo curso escolar, la mencionada instancia subrayó que "no se trata de abrir por abrir, sino que el retorno sea seguro".

Asimismo, recalcó que al menos un área de los recintos escolares está clausurada o resulta intransitable.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.