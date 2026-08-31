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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Gustavo Petro
Programa: Club de Prensa

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, abandona el país tras dejar la presidencia y la pregunta que se hacen muchos es hacia dónde se dirige el líder de Pacto Histórico. El expresidente explicó que la razón por la que se va a México es para realizar una visita de 3 a 4 días. Para hablar sobre este tema, Marco Mosquera, jefe del Informativo USA y jefe de emisión de NTN24, conversó con el programa Club de Prensa.

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