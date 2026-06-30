"Estamos en horas expectantes; es un símbolo de lucha y acción": Henry Alviarez, coordinador de Vente Venezuela, sobre posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Henry Alviarez, coordinador del partido político Vente Venezuela, habló en el programa La Mañana de NTN24 sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela en medio de la emergencia existente en el país por cuenta de dos devastadores terremotos.

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"Estamos en horas expectantes, después del anuncio de ayer, de hecho, la esperábamos el día de ayer, toda la organización, así como la ciudadanía que ve en María Corina un símbolo de lucha y de acción (...) A los agentes del Estado (régimen), cambien las armas por las almas", dijo Alviarez en el canal de las Américas.

"En Venezuela no hay gobierno, esta gente (régimen) que carece de legitimidad, quiere sacarle provecho a una tragedia. La respuesta ante este hecho natural ha sido nefasta (por parte de la dictadura), y aquí los minutos y las horas cuentan, vamos para 125 horas de tragedia", continuó.

Un día antes, María Corina Machado, informó en sus redes sociales que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela controlado por el régimen (INAC) restringe las operaciones internacionales en Maiquetía hasta el 2 de julio.

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"Estoy en la Ciudad de Panamá, donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo; quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo, en el abrazo", dijo Machado.

"Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar dignamente a nuestros muertos, me encuentro muy cerca de Venezuela (...) haré lo que haya que hacer", acotó.

Tras salir clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado ha continuado desarrollando su agenda política a escala internacional.

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A pesar de estar en el exterior, ha mantenido su liderazgo coordinando estrategias para lograr el anhelado cambio político en Venezuela.

De momento, la apodada 'dama de hierro' busca regresar a su nación para acompañar a la población en medio de la tragedia provocada por los fuertes temblores.