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"Trump tiene el reloj en su contra e Irán sabe que tiene el reloj a su favor": experto sobre conflicto de EE. UU. con el régimen

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El analista político internacional Javier Pérez Barrientos, máster en comunicación política y estrategia en campañas publicitarias, señaló que Trump no está tan tranquilo como intenta mostrar. "Él entiende que efectivamente aquí hay un elemento muy trascendental pensando en las elecciones de medio término de Estados Unidos", explicó Pérez Barrientos, quien destacó que "Trump tiene el reloj en su contra e Irán sabe que tiene el reloj a su favor".

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