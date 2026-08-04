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Martes, 04 de agosto de 2026
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Monagas

Fuertes lluvias y ráfagas de viento causan afectaciones en Monagas, Venezuela

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuertes lluvias y ráfagas de viento en Monagas, Venezuela - Fotos: X
Fuertes lluvias y ráfagas de viento en Monagas, Venezuela - Fotos: X
De acuerdo con los reportes de Protección Civil, las mayores afectaciones materiales se concentraron en el casco central y en las principales avenidas de la región.

Este martes 4 de agosto, fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas en Maturín, estado Monagas, causaron varias afectaciones.

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Entre ellas: caída de múltiples árboles, el desprendimiento de techos en comercios y fallas en el suministro eléctrico.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, las mayores afectaciones materiales se concentraron en el casco central y en las principales avenidas de Monagas.

En imágenes quedó la evidencia del desplome de un árbol de gran magnitud en el Paseo Bolívar, el cual destruyó parte del cercado perimetral de la Catedral Nuestra Señora del Carmen.

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En cuanto a varias de las vías principales de la región, se reportaron obstrucciones por escombros en las avenidas Raúl Leoni y Libertador.

Las autoridades locales mencionan que estas fuertes lluvias y ráfagas de viento son provocadas por la 'onda tropical número 34'.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), este genera chubascos dispersos y ocasionales descargas eléctricas en estados como Bolívar, Amazonas, la Guayana Esequiba, la región central, los llanos, los Andes y Zulia.

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La 'onda tropical número 34' se desplaza actualmente sobre el océano Atlántico central a unos 10 km/h y se prevé que llegue a la Guayana Esequiba entre el 7 y el 8 de agosto de 2026.

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