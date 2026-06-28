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Domingo, 28 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

A pesar de la ayuda internacional, venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.

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