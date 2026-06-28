Terremoto en Venezuela A pesar de la ayuda internacional, venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas junio 28, 2026 Por: Redacción NTN24 Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'. También le puede interesar Terremoto en Venezuela Colapso de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela tras los devastadores terremotos Terremoto en Venezuela A pesar de la ayuda internacional, venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas Terremoto en Venezuela Familia grabó su propia lucha bajo las ruinas de una estructura colapsada: así fue rescatada Terremoto en Venezuela Advertencia sísmica de Google: así puede activar esta alerta en su teléfono Android Terremoto en Venezuela Preocupa restricción de acceso a periodistas en La Guaira, Venezuela Terremoto en Venezuela "Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar": denuncian que burocracia retrasa la ayuda humanitaria en Venezuela Compartir en: