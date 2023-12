"Estamos enfrentando a un régimen diabólico": David Smolansky tras nuevas órdenes de captura contra opositores venezolanos

Este miércoles 6 de diciembre, el fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek Willam Saab, anunció en una rueda de prensa 14 órdenes de captura contra líderes de la oposición, varios de ellos del círculo más cercano a María Corina Machado.

Algunas de estas personas se encuentran por fuera de Venezuela, como es el caso de Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Rafael Ramírez, entre otros.

Sin embargo, líderes de la oposición como Roberto Abdul, Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, miembros del equipo de campaña de María Corina Machado, permanecen en territorio venezolano actualmente.

Según lo expuesto por Saab este miércoles, "a todos ellos se les imputarán los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir", cargos sustentados en una supuesta "conspiración nacional e internacional contra el Referéndum Consultivo por el Esequibo".

Sobre este tema, el programa La Noche de NTN24 habló con David Smolansky, quien hace parte del listado de líderes opositores sobre quienes recaen nuevas órdenes de captura, una acción con la que – dijo – “Maduro decidió romper cualquier tipo de negociación que se estuviese dando en el marco del acuerdo de Barbados”.

“Es una reacción al éxito de las Primarias, donde tuvo a casi tres millones de personas participando el 22 de octubre y donde María Corina quedó legitimada como candidata presidencial con el 93% de los votos”, comentó.

Y agregó: “Además, es una reacción completamente visceral, después del fracaso que fue el referendo consultivo del pasado domingo con respecto al territorio en disputa con Guyana, el Esequibo, que – como bien decía María Corina Machado el día de hoy – es un rechazo a Maduro”.

VEA TAMBIÉN Tarek William Saab anunció órdenes de captura contra líderes opositores venezolanos, algunos miembros de la campaña de María Corina Machado o

“Nosotros defendemos el Esequibo y lo hemos venido diciendo por años. De hecho, María Corina Machado y Juan Guaidó visitaron el Esequibo cuando fueron diputados”, resaltó el cofundador del partido Voluntad Popular.

Frente a esta nueva arremetida del régimen en contra de la oposición venezolana, Smolansky hizo un llamado a la comunidad internacional: “los venezolanos estamos enfrentando a un régimen diabólico, olvídense de llamarlo autoritario, de llamarlo dictatorial o tiránico, es diabólico”.

“Ocho millones de personas han sido expulsadas de Venezuela; 9,3 millones de personas no pueden comer tres veces al día; cientos de miles de personas no consiguen medicinas; millones de personas se levantan todos los días sin agua y sin luz. Y, en este momento que me hace esta entrevista, cientos de presos políticos están en distintas cárceles siendo torturados física y psicológicamente”, indicó.

Por todo esto, David Smolansky aseguró que Maduro representa una amenaza real para la democracia y para las libertades de los países en la región.

“La dictadura decidió apretar el acelerador, desconociendo lo que se había acordado en Barbados. No es la primera vez que la dictadura patea una mesa de negociación, ha pasado una y otra vez durante la última década, pero – insisto – a los venezolanos no se les puede dejar solos, porque esto es un proceso donde ha habido actores internacionales que han participado. El Gobierno de los Estados Unidos dio un plazo”, dijo.

“Queremos unas elecciones en 2024 en las que haya condiciones. Condiciones que se traducen en una observación internacional, condiciones que se traducen en que los migrantes podamos votar, condiciones que se traducen en un CNE imparcial y que María Corina Machado, que fue electa por los venezolanos el 22 de octubre, pueda participar”, añadió.