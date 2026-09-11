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Champions League

Así fue la eufórica celebración de la familia del jugador venezolano que anotó su primer gol en la Champions League

septiembre 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gleiker Mendoza, jugador venezolano del Shakhtar Donetsk - Foto EFE
Gleiker Mendoza, jugador venezolano del Shakhtar Donetsk - Foto EFE
En un video publicado en sus redes sociales, el atacante dejó ver la emoción que vivió su familia con el tanto anotado en la primera jornada del torneo continental.

Un jugador venezolano hizo historia este jueves al anotar su primer gol en la Champions League, lo que provocó la euforia de su familia que siguió el encuentro desde territorio venezolano.

Se trata del atacante Gleiker Mendoza del Shakhtar Donetsk de Ucrania, quien anotó en el empate de su equipo ante el PSV de Países Bajos en calidad de visitante.

Mendoza elaboró una jugada individual desde el costado izquierdo cuando se encontraba cerca del área. El atacante enganchó hacia adentro, ingresó al área rival y sacó un zapatazo para vencer al portero del PSV.

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Horas después del gol histórico, el delantero compartió en sus redes sociales la celebración de su familia que siguió el encuentro por televisión desde Venezuela.

En el video se observa la jugada que terminó en gol y la eufórica celebración de su familia con saltos y gritos por el primer tanto del atacante.

Mendoza aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a su familia en la distancia.

"Esto no tiene precio, los amo con toda mi vida, familia hermosa", escribió el delantero.

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El jugador de La Vinotinto también reposteó varios mensajes de sus más cercanos amigos, quienes lo han felicitado por el tanto anotado.

Cabe recordar que solamente cinco jugadores venezolanos han anotado en la Champions League, por lo que Gleiker Mendoza ahora hace parte de esa exclusiva lista.

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