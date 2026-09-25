Fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió a Nueva Caledonia: ordenaron evacuar las costas

Este viernes, se registró un fuerte sismo de magnitud 6,6 en Nueva Caledonia, territorio francés ubicado en Oceanía.

El movimiento telúrico se registró a las 8:23 de la mañana del sábado en ese territorio del océano Pacífico.

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El epicentro se localizó a 80 kilómetros al este de la isla de Maré, con una profundidad de 10 kilómetros, muy cerca de lo que se considera como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

De acuerdo a los reportes, el fuerte sismo también se sintió en Islas de la Lealtad e incluso en Grande Terre.

A su vez, se presentó una réplica minutos después de 5,5, a las 9:07 de la mañana.

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No obstante, las autoridades descartaron riesgo de tsunami en esa zona, pero si instaron a la población a evacuar las costas. "No se ha confirmado ningún riesgo de tsunami destructivo para Nueva Caledonia", indicaron las autoridades locales. " Sin embargo, podrían observarse movimientos anormales del nivel del mar, correspondientes a un tsunami de baja intensidad", resaltó.

Cabe resaltar que Nueva Caledonia es una colectividad francesa con estatus legal único y autónomo.

Dicho territorio está ubicado en el suroeste del océano Pacífico, en la región de Melanesia, a unos 1.200 km al este de Australia.