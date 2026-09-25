NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió a Nueva Caledonia: ordenaron evacuar las costas

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Nueva Caledonia - Foto: EFE
Nueva Caledonia - Foto: EFE
El movimiento telúrico se registró a las 8:23 de la mañana del sábado en ese territorio del océano Pacífico.

Este viernes, se registró un fuerte sismo de magnitud 6,6 en Nueva Caledonia, territorio francés ubicado en Oceanía.

El movimiento telúrico se registró a las 8:23 de la mañana del sábado en ese territorio del océano Pacífico.

o

El epicentro se localizó a 80 kilómetros al este de la isla de Maré, con una profundidad de 10 kilómetros, muy cerca de lo que se considera como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

De acuerdo a los reportes, el fuerte sismo también se sintió en Islas de la Lealtad e incluso en Grande Terre.

A su vez, se presentó una réplica minutos después de 5,5, a las 9:07 de la mañana.

o

No obstante, las autoridades descartaron riesgo de tsunami en esa zona, pero si instaron a la población a evacuar las costas. "No se ha confirmado ningún riesgo de tsunami destructivo para Nueva Caledonia", indicaron las autoridades locales. " Sin embargo, podrían observarse movimientos anormales del nivel del mar, correspondientes a un tsunami de baja intensidad", resaltó.

Cabe resaltar que Nueva Caledonia es una colectividad francesa con estatus legal único y autónomo.

Dicho territorio está ubicado en el suroeste del océano Pacífico, en la región de Melanesia, a unos 1.200 km al este de Australia.

Temas relacionados:

Sismo

Océano Pacífico

Temblor

Tsunami

Francia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alias "Araña", máximo cabecilla de Comandos de la Frontera, seguirá preso en EE. UU.: documento revela su peligro y enorme fortuna

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nueva propuesta del régimen de Irán a EEUU: propone abrir por siete días el Estrecho de Ormuz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Actualidad

Ver más
Guardia Nacional Bolivariana en Caracas - Foto: EFE
Régimen venezolano

Misión de la ONU sobre Venezuela alerta que el aparato represivo continúa "intacto" y revela nuevo patrón de intimidación tras captura de Maduro

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

"No puede ocultarlo": Diosdado Cabello evidencia sin querer la enorme fractura dentro del chavismo

Emotiva sorpresa de Mau y Ricky a pequeño fan que no pudo subir a su escenario
Venezuela

Mau y Ricky regresan a Venezuela: el dúo asistirá al Cúsica Fest por primera vez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Guardia Nacional Bolivariana en Caracas - Foto: EFE
Régimen venezolano

Misión de la ONU sobre Venezuela alerta que el aparato represivo continúa "intacto" y revela nuevo patrón de intimidación tras captura de Maduro

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

"No puede ocultarlo": Diosdado Cabello evidencia sin querer la enorme fractura dentro del chavismo

Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Argentina

El desgarrador mensaje de la madre de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la selección Argentina: "Sigo llorando"

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. (EFE)
JEP

Da escozor: senadora dice que solo una sentencia en firme de la JEP, que gastó casi 4 billones de pesos, es contra las Farc

Emotiva sorpresa de Mau y Ricky a pequeño fan que no pudo subir a su escenario
Venezuela

Mau y Ricky regresan a Venezuela: el dúo asistirá al Cúsica Fest por primera vez

Abelardo de la Espriella en operativo en Cali. (X de Abelardo de la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella caza criminales: así se metió a escondite de un capturado para hablarle cara a cara

Integrantes del ELN-Foto: EFE
ELN

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023