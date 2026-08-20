Estados Unidos mantiene puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: este es el poderoso avión que usa

Estados Unidos continúa apoyando la respuesta humanitaria en Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto y que ha dejado una de las emergencias más graves de los últimos años.

Según U.S. Southern Command, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha realizado misiones de transporte entre Barranquilla y Quibdó para llevar suministros humanitarios a las comunidades ubicadas en las zonas más afectadas de Chocó.

Este puente aéreo es de suma importancia debido a las dificultades de acceso que enfrentan varias comunidades del departamento. Por ello, la respuesta humanitaria internacional ha tenido que recurrir a capacidades aéreas y logísticas para hacer llegar alimentos, insumos médicos y otros elementos esenciales a territorios donde las condiciones de infraestructura dificultan el transporte terrestre.

Cabe resaltar que la asistencia estadounidense hace parte de una respuesta coordinada con el Gobierno de Colombia y otros organismos internacionales. El Departamento de Estado informó que la ayuda humanitaria comprometida por Estados Unidos para atender la emergencia aumentó a US$26,5 millones, destinada a apoyar necesidades de refugio, alimentación, protección y otras acciones de atención inmediata.

Al 20 de agosto, el balance reportado por las autoridades colombianas señala 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas, mientras que más de 262.000 personas han resultado afectadas en 15 departamentos.

Asimismo, se aclara que el impacto ha sido particularmente fuerte en el occidente del país. San José del Palmar, en Chocó, fue el epicentro del sismo, mientras que ciudades como Cali y Pereira también registraron graves daños. Las Naciones Unidas han señalado que, entre las necesidades prioritarias, permanecen la atención en salud, el acceso a agua potable, el saneamiento, el alojamiento temporal y la remoción de escombros, especialmente en las comunidades rurales y de difícil acceso.

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Colombia también ha recibido asistencia de otros países. La Cancillería informó el 16 de agosto que la cooperación internacional había permitido el ingreso de más de 220 toneladas de ayuda humanitaria, además del despliegue de equipos internacionales especializados para apoyar las labores de respuesta.

Finalmente, la emergencia permanece activa y las autoridades y organismos humanitarios continúan con las labores de búsqueda, atención de los damnificados y distribución de asistencia en las zonas más afectadas.