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Martes, 01 de septiembre de 2026
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“Este acuerdo es solo una pieza de un proyecto más grande”: Estados Unidos revela su plan para Venezuela y su petróleo

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Petróleo en Venezuela | Foto: EFE
Petróleo en Venezuela | Foto: EFE
Washington ha planteado estabilización, recuperación y transición democrática con mayores regalías petroleras que serán destinadas a financiar la reconstrucción.

Estados Unidos aseguró que un futuro gobierno venezolano elegido de manera democrática recibirá los ingresos y regalías que se puedan generar por el nuevo acuerdo petrolero ampliado, el cual Washington presenta como una de las piezas de un proceso más amplio para estabilizar, recuperar y democratizar el territorio.

La declaración tiene consigo una de las primeras definiciones públicas de Washington acerca del destino que pueden tener los recursos petroleros bajo una posible administración electa. Según el funcionario de Estados Unidos que explicó la estrategia, el objetivo es que el incremento de los ingresos deje financiar la reconstrucción y atender las necesidades básicas de la población.

“Este acuerdo es solo una pieza de un proyecto más grande”, afirmó el funcionario, al explicar que la estrategia norteamericana busca avanzar simultáneamente en la recuperación económica y la transición política.

Washington asegura que Venezuela no debería esperar a completar una posible transición democrática para empezar a recuperarse de manera económica. La idea, según la explicación, es trabajar los dos procesos a la vez para generar alivio a la población, momento en el que se construirán las condiciones para unas elecciones libres y justas.

El funcionario resaltó que el futuro político de Venezuela tendrá que ser decidido por los venezolanos. “La elección tiene que ser libre y justa, pero depende del pueblo de Venezuela a quién eligen”, expresó.

El planteamiento pone a la industria petrolera en el centro de la estrategia. Estados Unidos quiere que el sector deje de funcionar como una fuente de recursos usados ​​discrecionalmente y se transforme en una industria capaz de generar producción, empleos, inversión y regalías para el Estado.

La advertencia de Washington de igual manera apunta de forma directa a la corrupción. El funcionario aseguró que el objetivo no es cambiar una estructura de poder corrupta por otra y rechazó lo que había descrito como una probable “transferencia de una cleptocracia a otra cleptocracia”.

La administración de los Estados Unidos busca también atraer inversiones privadas adicionales al sector petrolero. El funcionario señaló que Washington quiere facilitar la llegada de empresas que no tengan relación con el Departamento de Guerra, esto con el propósito de ampliar la actividad económica y profesionalizar la industria.

La apuesta tiene una dimensión que no solo habla acerca del petróleo. Estados Unidos busca que ingresos públicos más altos dejen a un futuro gobierno atender infraestructura y servicios que hoy día poseen graves deficiencias.

Entre los ejemplos que se mencionan, se encuentran la construcción de carreteras y escuelas, la atención de la crisis habitacional y la capacidad de respuesta frente a emergencias. El funcionario recordó que, tras los recientes terremotos, Estados Unidos y otros países tuvieron que intervenir debido a la falta de maquinaria y recursos suficientes para enfrentar los daños.

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