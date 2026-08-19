NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Tenis

Reconocido tenista que fue subcampeón de Wimbledon en final que perdió con Djokovic dio positivo para cocaína

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Tenis (EFE)
Tenis (EFE)
El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó una prueba durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Se trata de un nuevo episodio a una carrera marcada por sus salidas de tonos, lesiones y problemas de salud mental.

o

El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó una prueba durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

"El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína", señaló la ITIA.

"La cocaína es un estimulante y sustancia ilícita que figura en la lista de sustancias prohibidas por la AMA. En caso de consumo fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para este tipo de sustancias", añadió la ITIA.

La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión y asumió "total responsabilidad" en una publicación de Instagram.

"Cometí un enorme error", escribió. "Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí".

Además, escribió: "Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen", señaló el australiano, de un talento innegable, pero a menudo opacado por su temperamento y lesiones.

"Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", incidió.

Dotado de un buen servicio y de potentes golpes, Kyrgios ha ganado a lo largo de su carrera siete títulos individuales ATP, y alcanzó el número 13 del ranking en 2016.

Su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam fue sobre la hierba de Wimbledon en 2022, donde alcanzó la final, perdida en cuatro sets contra el serbio Novak Djokovic.

En enero admitió que quizás nunca volverá a su mejor versión como jugador, tras ser uno de los escasos tenistas en haber sumado victorias oficiales contra el "Big Four" formado por Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

o

Pero una serie de lesiones en el codo, muñeca, cadera, rodillas, hombros y clavícula le han ido lastrando, hasta el número 919 del ranking ATP.

Se ha sometido a numerosas operaciones, siendo la más importante una reconstrucción completa de su muñeca derecha en 2024.

El miércoles dijo que las lesiones le habían supuesto "un duro peaje físico y mental".

"Nada de eso justifica lo que hice", declaró al respecto de su test. "La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención". "Lo siento, trabajaré y volveré mejor", añadió.

Además de sus lesiones, la carrera del australiano ha ido quedando manchada también por su comportamiento. Declaraciones fuera de lugar hacia el público, el árbitro o sus adversarios y sus acciones antideportivas le han costado múltiples multas, una de ellas de 113.000 dólares en Cincinnati en 2019.

Temas relacionados:

Tenis

Tenista

Dopaje

Sanciones

Mallorca

Wimbledon

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El régimen de Cuba se infiltró en los Juegos Centroamericanos para vigilar deportistas y evitar deserción

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, habla con sus jugadores en el Mundial de Clubes - Foto: EFE
Real Madrid

Real Madrid hace oficial sorpresiva salida de estrella del equipo que jugará en club de Inglaterra tras llegada de Mourinho

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha'. (EFE)
Vozinha

Así fue la presentación de Vozinha ante 30 mil fanáticos del Colo Colo en estadio en Chile: hubo hasta sorpresivo aterrizaje en la grama

Selección de Venezuela Sub-20 - Foto de referencia : AFP
Selección de Venezuela

La Vinotinto Sub-20 logró triunfo con gol agónico en los Juegos Centroamericanos y se clasificó a semifinales: "Un partido que quedará para la historia"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, habla con sus jugadores en el Mundial de Clubes - Foto: EFE
Real Madrid

Real Madrid hace oficial sorpresiva salida de estrella del equipo que jugará en club de Inglaterra tras llegada de Mourinho

La policía marroquí detuvo a al menos 30 personas tras disturbios cerca del enclave español de Ceuta - EFE
Europa

Policía marroquí detuvo a al menos 30 personas tras disturbios cerca del enclave español de Ceuta

The Chosen - AFP
Series

Llega el momento más doloroso de ‘The Chosen’: el primer tráiler de la serie que relata la vida de Jesús nos lleva directamente a la Pasión de Cristo

El futbolista Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez- Foto: ilustración Canva
Cristiano Ronaldo

De blanco y con argollas: La foto que confirma la boda secreta de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Dólares y euros - Fotos de referencia: Pexels
Precio del dólar

Así se ubicó el precio oficial del dólar y el euro en Venezuela este lunes 3 de agosto

Imágenes Operación Lanza del Sur - Foto captura
Narcotráfico

El flujo del narcotráfico hacia EEUU no ha disminuido pese a la Operación Lanza del Sur, según Washington Post

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha'. (EFE)
Vozinha

Así fue la presentación de Vozinha ante 30 mil fanáticos del Colo Colo en estadio en Chile: hubo hasta sorpresivo aterrizaje en la grama

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023