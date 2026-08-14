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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Valencia

Histórico club de España acuerda la incorporación de Román Davis, lateral derecho, joya de la Vinotinto

agosto 14, 2026
Por: Nucho Martínez
Román Davis, de Venezuela, disputa el balón con Thiago Castedo, de Bolivia, durante un partido del grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-17 - Foto de referencia: EFE
Román Davis, de Venezuela, disputa el balón con Thiago Castedo, de Bolivia, durante un partido del grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-17 - Foto de referencia: EFE
Este jugador se desempeña principalmente como lateral derecho; sin embargo, su capacidad para recorrer toda la banda le permite aportar tanto en labores defensivas como ofensivas.

El Valencia CF (España) incorporó en sus filas a la joya del fútbol venezolano Román Davis, con opción de compra.

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El conjunto de Mestalla llegó a un acuerdo para incorporar al joven lateral derecho, quien llega procedente de la Universidad Central de Venezuela (UCV FC).

Este muchacho de 18 años tendrá la oportunidad de medirse en la Juvenil A del mencionado conjunto, filial que compite en la Segunda RFEF.

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Según los detalles del pacto, el plantel español tendría la posibilidad de adquirir los derechos del jugador por una cifra cercana a los 250.000 euros.

Asimismo, dentro de dicho acuerdo, la UCV conservaría un porcentaje de una eventual venta futura del futbolista.

Román Davis nació en el año 2008 y comenzó su formación en el Deportivo Miranda antes de dar el salto a la UCV.

Este jugador se desempeña principalmente como lateral derecho; sin embargo, su capacidad para recorrer toda la banda le permite aportar tanto en labores defensivas como ofensivas.

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En cuanto a la Vinotinto, Davis disputó el Mundial Sub-17 y ha sido incluido en procesos del combinado venezolano Sub-20.

El Valencia Club de Fútbol es considerado históricamente uno de los clubes emblemáticos de España por su palmarés, su masa social y su trayectoria en LaLiga.

 

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