El Pentágono busca opciones “poco convencionales” para presionar a Irán tras cinco meses de conflicto

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se encuentra en la búsqueda de estrategias “creativas y poco convencionales” para intensificar la presión militar y política contra el régimen de Irán, según reveló una fuente militar a la cadena CNN.

De acuerdo con un alto mando del Comando Central de EE. UU. (Centcom) la institución envió consultas formales por correo a un grupo de analistas militares independientes para evaluar alternativas frente a la falta de avances en las negociaciones tras cinco meses de hostilidades.

“Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán”, señaló el oficial en la comunicación citada por el medio estadounidense, lo que según analistas reflejan el limitado margen de maniobra de Washington para forzar a Teherán a aceptar un acuerdo de paz.

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El anuncio coincide con declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que se buscaría retomar el diálogo diplomático tras la cancelación de un ataque masivo que calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial" a petición de aliados clave de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

No obstante, la postura del régimen iraní contrasta con la versión de la Casa Blanca, el portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen Irán, Ismail Bagaei, sostuvo que su país no mantiene conversaciones abiertas con EE. UU. y que cualquier decisión dependerá del desarrollo de los acontecimientos.

A pesar de la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio para frenar las acciones hostiles, los enfrentamientos continuaron, derivando en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el restablecimiento del cerco naval norteamericano.