Este es el peligroso criminal del ELN con cerca de 30 años de trayectoria criminal que habría sido abatido por las Fuerzas Militares de Colombia

Una operación militar y policial con empleo de capacidades aéreas en El Tambo, Cauca, resultó en la neutralización de nueve integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

Entre los neutralizados se encontraría alias "Marcos Pacífico", identificado como el cabecilla principal del Frente José María Becerra, quien acumulaba cerca de 30 años de trayectoria criminal en la región del Pacífico colombiano.

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"La ofensiva de las Fuerzas Militares contra las estructuras terroristas no se detiene", señaló el Comandante General en su comunicado oficial. La operación, ejecutada en zona rural del municipio de El Tambo, departamento del Cauca, representa lo que las autoridades militares califican como un golpe contundente a la estructura de mando y capacidad operacional de esta organización en el suroccidente del país.

Según información oficial, este resultado operacional debilita significativamente la estructura de mando del ELN en el Pacífico colombiano, región donde el Frente José María Becerra ha mantenido presencia y actividades relacionadas con el narcotráfico y acciones terroristas.

"No habrá refugio para el terrorismo. Mantendremos la ofensiva con toda nuestra capacidad militar, hasta doblegar estas estructuras y proteger a los colombianos", afirmó el mayor general Rodríguez Aparicio en su declaración oficial.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, también se pronunció sobre la operación, calificándola como un "golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano".

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En su mensaje, el mandatario describió la acción como una "operación de bombardeo estratégico" desarrollada por las Fuerzas Militares en la zona rural de El Tambo.

El Frente José María Becerra del ELN ha sido señalado por las autoridades como una de las estructuras más activas en el departamento del Cauca, región que históricamente ha enfrentado la presencia de diversos grupos armados ilegales y ha sido escenario de conflictos relacionados con el control territorial y rutas del narcotráfico.

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La operación se enmarca en lo que las Fuerzas Militares han denominado "Contundencia Operacional", una estrategia de ofensiva sostenida contra las estructuras del ELN en diferentes regiones del país.

Las autoridades militares enfatizaron que mantendrán la presión operacional con todas las capacidades militares disponibles hasta lograr el debilitamiento definitivo de estas organizaciones armadas ilegales.

Más temprano, el presidente Abelardo de la Espriella había calificado el operativo como: "¡Golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano!".

"Que lo tengan claro todos los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos". agregó el mandatario.