Este es el tiempo que se está demorando la cita para la solicitud de visa de negocios y turismo de Estados Unidos en Colombia

Un viaje por turismo y negocios a Estados Unidos para aquellos que no tienen la visa para ir al país norteamericano, y la solicitan por primera vez, es para muchos colombianos hoy en día un proyecto que debe planearse con más de dos años de anticipación.

Esto debido a que las citas para la solicitud de visas de no migrante B1/B2 correspondientes a negocios y turismo, para visitantes temporales, se están tardando al menos dos años.

Así lo confirmó un reciente solicitante de visa, que tenía planeado visitar Estados Unidos por turismo, quien se encontró con la sorpresa de que su cita, tras solicitarle a mediados de este mes de julio, quedó programada para septiembre de 2025.

Ante el tiempo, decidió guardar las maletas y hacerse a la idea de que su viaje a Estados Unidos no se dará pronto.

Los tiempos, no obstante, han sido advertidos por la Embajada estadounidense en Colombia que ha indicado, con honestidad, mediante sus canales de información la gran cantidad de tiempo que demoran las citas.

La Embajada estima que, en promedio, las citas están tardando 798 días en conseguirse, desde el momento en que se solicita tras el pago del proceso y la diligencia del formulario DS-160 en el que se dan datos claves del viaje y el solicitante informa sobre cuestiones como sus estudios y trabajos recientes.

Cabe resaltar que, en contraposición a estos largos tiempos, Estados Unidos dio inicio de manera formal al programa de reunificación familiar para personas de varios países, incluido Colombia, con el que ciertas personas, tras tener una invitación de un ciudadano o residente permanente legal de Estados Unidos, podrían estar hasta tres años en el país norteamericano.

Cabe recordar que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció, en mayo pasado, los procesos de reunificación familiar para nacionales, además de Colombia, de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El Gobierno estadounidense explicó que el programa se activa cuando un peticionario, que debe ser un ciudadano estadounidense o residente permanente en su país, presenta el 'Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero', a nombre de un familiar de alguno de los cuatros países en cuestión, y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha aprobado.

Luego de este paso, la persona que busca el permiso para estar en Estados Unidos por tres años debe esperar a recibir la invitación, derivada de la gestión del residente legal, para llenar Formulario I-134A en línea y así poder tener el beneficio.

“Si usted no ha recibido una invitación por escrito para presentar una solicitud, pero presenta un Formulario I-134A, no confirmaremos su Formulario I-134A y el beneficiario principal no será considerado para la otorgación discrecional del permiso de permanencia temporal”, advierte el USCIS.