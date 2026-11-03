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Partido del Real Madrid en la Champions League tampoco sería transmitido en China por polémica con Mbappé: ¿qué fue lo que hizo el francés?

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
La ausencia del duelo frente al AEK de Atenas en la programación de iQIYI apunta a que las restricciones en contra del club blanco igualmente alcanzarían la competición europea.

El Real Madrid podría quedarse sin transmisión televisiva en China para su próximo compromiso de la Champions League. El partido ante el AEK de Atenas, el cual está programado para este miércoles 4 de noviembre, no aparece en la parrilla de iQIYI Sports, plataforma que cuenta con los derechos de la máxima competición europea en el país asiático.

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La situación deja ver una nueva consecuencia de la polémica protagonizada por Kylian Mbappé, luego de que el delantero francés hiciera referencia a un meme en el que relacionaba su imagen con la del antiguo líder chino Mao Zedong. La controversia generó reacciones en China y derivó en restricciones a las emisiones de partidos de LaLiga y contenidos que tienen relación con el futbolista.

Según una revisión de la programación publicada por medios españoles, iQIYI tiene anunciados los encuentros de Champions de otros clubes españoles, pero no incluye el compromiso del conjunto dirigido por el Real Madrid frente al equipo griego. La ausencia incrementa la posibilidad de que las medidas hayan trascendido el torneo doméstico y lleguen también al certamen continental.

El episodio se suma a lo sucedido el pasado fin de semana, cuando el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid tampoco fue transmitido por Migu, la plataforma digital que tiene los derechos de LaLiga en China. Mientras otros partidos de la jornada sí estuvieron disponibles, el compromiso del equipo blanco quedó fuera de la programación habitual.

La televisión estatal CCTV, por su parte, suspendió las emisiones de los partidos de LaLiga del fin de semana, una decisión que afectó a todos los clubes españoles. No obstante, la restricción de Migu fue más específica: mantuvo buena parte de la programación del campeonato, pero dejó por fuera el partido del Real Madrid.

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La polémica inició luego de que Mbappé dijera en una entrevista un montaje que mostraba su rostro encima de un personaje al que describió como un “dictador chino”. Pese a que no nombró directamente a Mao, la referencia se interpretó en China como una alusión al fundador de la República Popular.

El francés dio disculpas en francés, chino e inglés. LaLiga de igual forma lamentó lo ocurrido y su presidente, Javier Tebas, envió una carta al Grupo de Medios de China. El Real Madrid se sumó a las disculpas por medio de una comunicación en la que expresó su respeto por el país asiático.

Sin embargo, las explicaciones no significan, hasta ahora, el levantamiento de las restricciones. El Grupo de Medios de China confirmó que tiene la carta del club, pero no anunció cuándo se van a normalizar las transmisiones.

De momento, la ausencia del partido ante el AEK en la programación de iQIYI constituye un indicio de que el Real Madrid además puede llegar a quedar fuera de las pantallas chinas en la Champions. No se comunicó de manera oficial un veto permanente a sus partidos europeos.

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