Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

El conflicto armado en Colombia cobra nuevas víctimas en medio de la ofensiva del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra grupos armados ilegales. En medio de su lucha contra el terrorismo y los grupos criminales, el gobierno nacional ha contado con el apoyo de Estados Unidos, algo parecido a lo que recibió el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su primer cuatrienio al frente del país.