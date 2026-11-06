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“Ha sido un año de martirio y tristeza”: padre de soldado secuestrado hace un año por las Farc en Colombia

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El 14 de noviembre de 2025, en el municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca, narcocriminales de las Farc secuestraron al soldado profesional Víctor Hugo Yepes, durante un fuerte combate de la fuerza pública con la banda criminal Carlos Patiño de las Farc. En los hechos cinco soldados resultaron heridos. Hugo Yepes, padre del soldado profesional Víctor Hugo Yepes, habló en NTN24 sobre su hijo y señaló: "No sé si mi hijo come, ni sé si mi hijo duerme bien, no sé si está enfermo, no sabemos nada. Es lo que más atormenta, no saber nada".

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